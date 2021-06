Sams­tag, 31. Juli 2021 & Sonn­tag, 01. August 2021

jeweils um 18.00 Uhr

Kein Rös­lein ohne Läu­schen – Ein thea­tra­li­scher Park­spa­zier­gang mit Wil­helm Busch

Treff­punkt: Stadt­park Stadt­stein­ach bei der Kunstmühle

Anmel­dung: Fran­ken­wald­thea­ter: 09225–956333 bzw. frankenwaldtheater@t‑online.de | Bäcke­rei Will (Markt­platz) | Stadt Stadt­stein­ach: 09225–9578-24 o. tourismus@​stadtsteinach.​de

Gemein­sam mit der Stadt Stadt­stein­ach lädt das Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach am Sams­tag, den 31. Juli sowie am Sonn­tag, den 01. August jeweils ab 18 Uhr zu einem thea­tra­li­schen Park­spa­zier­gang mit Wil­helm Busch ein. Denn im Grü­nen trifft man bis­wei­len komi­sche Käuz: An die­sem Tag Wil­helm Busch, der zu einem Wan­del­thea­ter im Stadt­steinacher Stadt­park ein­lädt. In humor­vol­len Rei­men plau­dert er aus sei­nem Leben, von sei­ner Arbeit, dem Schrei­ben und Malen. Er phi­lo­so­phiert über die Natur und lässt vie­le Figu­ren sei­ner Bil­der­ge­schich­ten leben­dig wer­den: Ein ganz beson­de­res Park-Erleb­nis. Bear­bei­tung & Spiel: Mar­kus Veith. Regie: Tho­mas Eicher. Eine Co-Pro­duk­ti­on mit Mélan­ge e.V. Anmel­dung ab sofort: Fran­ken­wald­thea­ter: 09225–956333 bzw. frankenwaldtheater@t‑online.de | Bäcke­rei Will (Markt­platz) | Stadt Stadt­stein­ach: 09225–9578-24 o. tourismus@​stadtsteinach.​de.

Hin­weis: Der Rund­gang wird zu den zu die­sem Zeit­punkt gel­ten­den Schutz- & Hygie­ne­maß­nah­men durch­ge­führt. Ter­min unter Vor­be­halt. Dau­er: ca. 1 1/2 h. Höchst­teil­neh­mer­zahl: 20

Unko­sten­bei­trag p.P.: 10 € wird vor Ort eingesammelt

Ver­an­stal­ter: Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach, Stadt Stadtsteinach