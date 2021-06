Abge­sagt: 7‑Flüs­se-Wan­de­rung am 30.5.21 von Rat­tels­dorf nach Recken­dorf

Die Gestal­tung des digi­ta­len Wan­dels an den Schu­len ist eine der gro­ßen Zukunfts­auf­ga­ben in der Bil­dungs­po­li­tik. Eine Her­aus­for­de­rung besteht dabei…

Die Schu­len in Bau­nach und Recken­dorf pro­fi­tie­ren vom Digi­tal – Pakt

MdB Ursu­la Sowa begrüßt Denk­mal­kon­zept von Recken­dorf

„End­lich erken­nen die Recken­dor­fer, wel­che Schät­ze in ihrem histo­ri­schen Orts­kern schlum­mern“, so die Bam­ber­ger Grü­ne Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa. In der…