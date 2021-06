Ama­teur­fuß­ball und Kul­tur durf­ten wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie nicht statt­fin­den. Umso schö­ner ist es, dass es jetzt bei­des sogar im Dop­pel­pack gibt: An die­sem Sams­tag, 19. Juni, erwar­tet die Zuschau­er im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on ab 13.30 Uhr nicht nur Fuß­ball vom Fein­sten, wenn es zum Pokal­vier­tel­fi­na­le des Toto-Pokals zwi­schen dem Bay­ern­li­gi­sten FC Ein­tracht Bam­berg und dem Regio­nal­li­gi­sten FV Iller­tis­sen kommt. Auch in der Halb­zeit­pau­se dür­fen sich die 500 zuge­las­se­nen Fans auf ein High­light freu­en: Die Kult­band „Bam­bäg­ga“ stellt dann ihren neu­en Song „Frei­geist“ vor. Ein Stück, das auf jeden Fall Hit­pa­ra­den­po­ten­ti­al hat. Wer will, kann auch vor dem Spiel schon mal unter https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​F​O​F​I​_​n​S​F​j_Q rein­hö­ren. Aber nach so lan­ger Zeit der Absti­nenz von Sport und Kul­tur ist klar: live ist live. Also: Am besten am Sams­tag selbst dabei sein und genießen.

Für das Spiel gegen den Viert­li­gi­sten sind 500 Zuschau­er zuge­las­sen. Kar­ten gibt es an fol­gen­den Vor­ver­kaufs­stel­len: bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), Rei­se­bü­ro Ebern (Ritter-von-Schmitt-Str.8), Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5). Online kön­nen Kar­ten über den Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg erwor­ben wer­den unter www​.fce2010​.de – Rubrik „Ticket­shop“ – oder über den Direkt­link https://​fce2010​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts.