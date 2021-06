KULM­BACH. Seit Sonn­tag­abend sucht die Poli­zei Kulm­bach nach der ver­miss­ten Valen­ti­na Reuter.

Das Mäd­chen ver­ließ gegen 21:30 Uhr flucht­ar­tig über ein Fen­ster ihre Wohn­ein­rich­tung für Kin­der in der Tren­del­stra­ße in Kulm­bach in unbe­kann­te Rich­tung. Seit­dem fehlt von Valen­ti­na Reu­ter jede Spur. Inten­si­ve Such­maß­nah­men unter ande­rem mit Per­so­nen­such­hun­den und einem Hub­schrau­ber blie­ben bis­lang ohne Ergebnis.

Valen­ti­na Reu­ter wird wie folgt beschrieben:

150 cm

schlank,

kur­ze, wel­li­ge, dich­te dun­kel­brau­ne Haare

trug ein kleid­ähn­li­ches Ober­teil, graue Leggins

mög­li­cher­wei­se auch bar­fuss unterwegs

Hin­wei­se zu ihrem Auf­ent­halts­ort nimmt die Poli­zei in Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/6090 entgegen.