Nach dem Sei­ten­wech­sel ver­kürz­ten die Recken per Sie­ben­me­ter auf 15:16 und zeig­ten sich auch danach erfolg­reich im Tor­ab­schluss, sodass das Spiel wie­der völ­lig offen war. Der HCE mach­te aber wei­ter, wo er auf­ge­hört hat­te und kon­ter­te über Ols­son zum 17:18. Die Haus­her­ren über­nah­men nach zwei tor­lo­sen Angrif­fen der Erlan­ger die Füh­rung (19:18 /40.), was HCE-Trai­ner Micha­el Haaß dazu ver­an­lass­te, die grü­ne Kar­te zu legen. Ange­peitscht von 1653 Zuschau­ern leg­ten die Recken einen 3:0‑Lauf aufs Par­kett und zogen somit in der 45. Minu­te mit 22:19 davon. Seba­sti­an Firn­ha­ber & Co. steck­ten aber nicht auf und kämpf­ten sich mit den letz­ten Kraft­re­ser­ven wie­der auf 23:23 her­an. Lei­der ver­gab Flo­ri­an von Gruch­al­la beim Spiel­stand von 24:23 einen Sie­ben­me­ter, was die Recken direkt mit einem Tor bestraf­ten. Dank dem Dop­pel­schlag von Simon Jepps­son kamen die Gäste wie­der auf 26:25 (59.) her­an. Dann wur­de es kuri­os in der ZAG Are­na. Nach einer star­ken Sie­ben­me­ter­pa­ra­de von Mar­tin Zie­mer ent­schie­den die Unpar­tei­ischen auf Ball­be­sitz Han­no­ver, sodass die Haus­her­ren wie­der­um ohne Zeit­druck ihren Angriff erfolg­reich zu Ende spie­len konn­ten. Seba­sti­an Firn­ha­ber tank­te sich 15 Sekun­den vor dem Schluss­pfiff zum 27:26 durch und der HCE erkämpf­te sich drei Sekun­den vor dem Ende sogar noch ein­mal das Spiel­ge­rät. Nach der Aus­zeit von Micha­el Haaß stell­ten die Fran­ken einen Block für den neun­fa­chen Tor­schüt­zen Simon Jepps­son, der es aus dem Rück­raum aber lei­der nicht mehr schaff­te, den Ball im Tor unterzubringen.

„Bei so einer knap­pen Nie­der­la­ge ent­schei­det am Ende jede Akti­on. Wir haben in der zwei­ten Hälf­te ein biss­chen den Anschluss ver­lo­ren. Ein paar Sachen müs­sen wir uns natür­lich sel­ber zuschrei­ben, ande­re Ent­schei­dun­gen sind viel­leicht eher unglück­lich gewe­sen, aber im Gro­ßen und Gan­zen kön­nen wir uns kei­nen Vor­wurf machen. Wir haben gut gekämpft und ich den­ke, das ist das, was man von uns in die­ser Beset­zung auch erwar­ten kann. Lei­der beloh­nen wir uns am Ende nicht, aber ich fin­de, es war am Ende trotz­dem ein ordent­li­cher Auf­tritt“, ana­ly­sier­te HCE-Kee­per Mar­tin Zie­mer nach dem Spiel.

Für den HC Erlan­gen geht der Sai­son­end­spurt bereits am kom­men­den Don­ners­tag wei­ter. Das erste Mal nach 249 Tagen wird das Team von Trai­ner Micha­el Haaß in der hei­mi­schen Are­na Nürn­ber­ger Ver­si­che­rung wie­der vor den eige­nen Fans spie­len dür­fen. Gegen den frisch gebacke­nen Deut­schen Pokal­sie­ger TBV Lem­go wer­den ca. 1700 Fans von den Behör­den zuge­las­sen. Mög­lich wur­de dies durch die rasant gefal­le­ne 7‑Tages ‑Inzi­denz in Bay­ern und durch ein umfang­rei­ches Schutz- und Hygie­nekon­zept, das sicher­stellt, dass jeder ein­zel­ne Besu­cher sicher und unbe­schwert die Events genie­ßen kann. Tickets für das vor­letz­te Heim­spiel der Sai­son sind im Online-Shop unter HC Erlan­gen erhältlich.

STA­TI­STIK

TSV HAN­NO­VER-BURG­DORF

Tor: Ebner, Lesjak

Ceh­te (6), Kuz­ma­nov­ski (1), Mar­ti­no­vic (5/2), Mavers (1), Han­sen (3), Pev­nov (4), Böhm (4), Ehlers, Kro­ne, Don­ker, Han­ne, Bro­zo­vic, Fischer (1), Fei­se, Büch­ner (2)

HC ERLAN­GEN

Tor: Zie­mer, Boieck

Sel­lin, Jae­ger, Lex, Bia­lo­was, Mar­schall (1), Kell­ner (2), Firn­ha­ber (5), Bis­sel (1), Mos­in­di (2), Schäf­fer, Mesch­ke, von Gruch­al­la (4/4), Jepps­son (9/1), Ols­son (2), Bauer