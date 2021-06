Seit vie­len Jah­ren genie­ßen zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher das Fest der CSU Adels­dorf im Schloss­gar­ten. Wie bereits im letz­ten Jahr, haben wir uns schwe­ren Her­zens ent­schlos­sen, dass Schloss­gar­ten­fest 2021 abzu­sa­gen. Die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen bzgl. der sin­ken­den Inzi­den­zen im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt geben wohl Grund zur Ent­span­nung, aber für ein ent­spann­tes, sorg­lo­ses und fröh­li­ches Mit­ein­an­der sehen wir es noch zu früh. Die Gesund­heit unse­rer Besu­che­rin­nen und Besu­cher sowie unse­rer ehren­amt­li­chen Hel­fer­teams von FU, JU und CSU ste­hen bei uns an erster Stel­le. Die Gastro­no­mie in unse­rer schö­nen Gemein­de hat lan­ge Zeit still­ste­hen müs­sen, des­halb auch hier ein Grund für uns das CSU Schloss­gar­ten­fest am 03.07.2021 nicht zu fei­ern. Wir bit­ten ALLE die vie­len Restau­rants und Kel­ler in der Gemein­de Adels­dorf zu unter­stüt­zen. Wir freu­en uns jetzt schon auf Ihren Besuch am 02.07.2022 beim Schloss­gar­ten­fest der CSU Adelsdorf.