„Die neue Orts­um­ge­hung wird Mod­schie­del vom Durch­gangs­ver­kehr ent­la­sten und die Ver­kehrs­si­cher­heit erhöhen“

Nach der lan­gen Abstim­mungs- und Pla­nungs­pha­se ging es schnell: Nach etwas mehr als einem Jahr Bau­zeit kann die Orts­um­ge­hung Mod­schie­del auf der Haupt­strecke für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den: „Wie geplant, wer­den am kom­men­den Mon­tag, 14. Juni 2021, die Absper­run­gen für die neue Umge­hung von Mod­schie­del besei­tigt, die neue Stra­ße ist dann befahr­bar“, kün­digt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner an. „Mit der Orts­um­ge­hung wird ein erster Schritt zur Ver­bes­se­rung der Anbin­dung des länd­li­chen Rau­mes gemacht“, so der Land­rat, als er sich am Frei­tag vor Ort auf der Bau­stel­le in Mod­schie­del informierte.

Der Neu­bau der Kreis­stra­ße LIF 12 mit der Orts­um­fah­rung Mod­schie­del ist eine Maß­nah­me des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Koor­di­niert wird die­se vom Kreis­bau­hof. Finan­ziert wird die Maß­nah­me vom Land­kreis Lich­ten­fels, der dafür Zuwen­dun­gen vom Frei­staat Bay­ern und von der Regie­rung von Ober­fran­ken erhält.

Hohe För­de­rung

Gute Nach­rich­ten erhielt der Land­kreis Lich­ten­fels bereits im ver­gan­ge­nen Jahr hin­sicht­lich der Finan­zie­rung der Orts­um­ge­hung aus dem Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um: Laut Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er unter­stützt der Frei­staat den Land­kreis beim Bau der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del mit der maxi­ma­len För­der­sum­me nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz mit 2,9 Mil­lio­nen Euro. Die Gesamt­ko­sten der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del mit dem Umbau der Staatstra­ßen­ein­mün­dung lie­gen bei mehr als 5,7 Mil­lio­nen Euro. Nicht zuletzt auf­grund der hohen Kosten freut man sich beim Land­kreis über die För­de­rung durch das Baye­ri­sche Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

„Die För­der­gel­der sind zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­cher­heit gut ange­legt. Mit der Umge­hung wird der über­re­gio­na­le Ver­kehr sicher an Mod­schie­del vor­bei­ge­lei­tet, sodass die Schad­stoff­be­la­stung im Ort zurück­ge­hen wird. Das ist eine Ent­la­stung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Hier holen wir den Ver­kehr aus der Ort­schaft raus und brin­gen Lebens­qua­li­tät rein“, stellt Land­rat Meiß­ner fest.

Pla­nung erstreck­te sich über 20 Jahre

Wie der Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel, ergänz­te, hat die Orts­um­ge­hung eine Gesamt­län­ge von rund 1,5 Kilo­me­ter, der Umbau des Kreu­zungs­be­reichs mit der Staatstra­ße 2190 umfasst 0,6 Kilo­me­ter. Über 20 Jah­re Arbeit stecken in der Orts­um­fah­rung, deren Pla­nungs­ur­sprün­ge bis ins Jahr 1996 zurück­zu­füh­ren sind.

Der Umbau der Ein­mün­dung an Staatstra­ße sei ein deut­li­cher Bür­ger­wunsch bei den Orts­ver­samm­lun­gen zur neu­en Orts­um­ge­hung gewe­sen. In Zusam­men­ar­beit mit dem Staat­li­chen Bau­amt, dem Stadt­rat von Weis­main und dem Kreis­tag des Land­krei­ses Lich­ten­fels ist eine ver­kehrs­si­che­re Lösung ent­stan­den, resü­miert der Land­rat. Durch die Ver­le­gung der Ein­mün­dung der Staatstra­ße wur­den die Sicht­wei­ten ver­bes­sert. Ein Fahr­bahn­tei­ler hilft bei der Ori­en­tie­rung und dient der Ver­kehrs­si­cher­heit. Das Wege­kreuz, das an der alten Kreu­zung stand, wird noch versetzt.

Natur­schutz­fach­li­che Ein­flüs­se haben hohen Stellenwert

Der Bau von Stra­ßen ist immer mit kri­ti­schen Stim­men ver­bun­den, weil sich unter ande­rem Umwelt­ver­bän­de in der Regel ande­re Lösun­gen wün­schen, weiß Land­rat Meiß­ner und erläu­tert: Im Bereich Mod­schie­del wur­den umfang­rei­che Maß­nah­men zum Aus­gleich des Land­schafts­ein­griffs geplant und zum Teil bereits umge­setzt. Dazu zäh­len die Neu­an­la­ge von Lär­chen­ha­bi­ta­ten, die Pflan­zung von Hecken­struk­tu­ren, die Her­stel­lung arten­rei­cher Wie­sen und die Auf­wer­tung von bestehen­den Struk­tu­ren. Die voll­stän­di­ge Umset­zung die­ser Maß­nah­men ist bis Ende des Jah­res geplant. Hier sind ver­schie­de­ne Rah­men­be­din­gun­gen – wie bei­spiels­wei­se Pflanz- und Brut­zei­ten von Vögeln – zu beachten.

„Die Natur ist wich­tig und muss bei sol­chen Maß­nah­men best­mög­lich berück­sich­tigt wer­den, aber auch die Bedürf­nis­se der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger müs­sen einen hohen Stel­len­wert haben. Hier haben wir hof­fent­lich für bei­de Sei­ten eine gute Lösung gefun­den“, so Land­rat Meißner.

Neue Zie­le

Aus­ru­hen kann man sich jedoch nicht, betont der Land­rat Meiß­ner wei­ter. „Jetzt gilt es, in Wun­ken­dorf die Arbei­ten schnellst­mög­lich auf­zu­neh­men und auch hier die erfor­der­li­che Ent­la­stung für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu schaf­fen.“ Die Orts­um­ge­hung ist ein erster wich­ti­ger Teil des über­re­gio­na­len Ver­kehrs­net­zes mit den Staats­stra­ßen 2191 und 2190 und der Auto­bah­nen A 70 Rich­tung Bay­reuth und Bam­berg. Nach Rea­li­sie­rung der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del soll nun im wei­te­ren Ver­lauf die Orts­um­ge­hung Wun­ken­dorf vor­an­ge­trie­ben und der „Wohn­si­ger Berg“ ver­bes­sert werden.

Eine offi­zi­el­le Ein­wei­hung mit Seg­nung soll nach der end­gül­ti­gen Fer­tig­stel­lung erfol­gen. Land­rat Meiß­ner und Kreis­bau­hof­lei­ter Tre­mel appel­lie­ren: „Auf­grund der neu­en Strecken­füh­rung bit­ten wir alle Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um beson­de­re Auf­merk­sam­keit und wün­schen ihnen allen eine siche­re und unfall­freie Fahrt auf der neu­en Straße.“