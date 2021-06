Bereits seit eini­ger Zeit ist das Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Wun­sie­del ist an die luca-App angeschlossen.

Die App wird zur Kon­takt­nach­ver­fol­gung bei Begeg­nun­gen mit Coro­na-Infi­zier­ten für pri­va­te Tref­fen, öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen, Geschäf­te und Gastro­no­mie ein­ge­setzt und bin­det dabei das Gesund­heits­amt mit ein. Die Nut­zung ist sowohl für Betreiber:innen als auch für Nutzer:innen kostenlos.

Das luca-System hilft dabei, die Kon­takt­in­for­ma­tio­nen von Gästen und Kun­den ein­fach zu erfas­sen und sie gleich­zei­tig sicher und anonym zu spei­chern. Bei Betre­ten eines Geschäf­tes, Restau­rants oder ande­ren Ver­an­stal­tungs­or­ten, kön­nen Nutzer:innen der luca-App über einen QR-Code einchecken.

Durch die Nut­zung des Systems sind alle Pflich­ten von Betreiber:innen zur Auf­nah­me der Kon­takt­da­ten bereits erfüllt.

Zusätz­lich kön­nen Gäste ohne Smart­pho­ne über das Kon­takt­for­mu­lar im Manage­ment­be­reich von luca-Loca­ti­ons erfasst wer­den, sodass in Zukunft kei­ne wei­te­ren Listen in digi­ta­ler oder in Papier­form mehr geführt wer­den müssen.

Im Fall einer Kon­takt­nach­ver­fol­gung von Coro­na-Infi­zier­ten kann das Gesund­heits­amt die Besuchs­li­sten der Loca­ti­ons direkt im luca-System abfragen.

Nina Zie­sel von der Gesund­heits­re­gi­on plus wirbt dafür: “Regi­strie­ren Sie Ihren Stand­ort bei luca Loca­ti­ons und unter­stüt­zen Sie uns dabei, bei Bedarf Kon­tak­te lücken­los nach­zu­ver­fol­gen. Damit wir gemein­sam einen wei­te­ren Schritt zurück zur Nor­ma­li­tät machen können.“

Sobald Ihr Stand­ort regi­striert ist, kön­nen Gäste, Besucher:innen, Kund:innen & Co. ein­checken. Die Anlei­tung für die Regi­strie­rung ist zu fin­den unter:

https://​www​.luca​-app​.de/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​1​/​0​3​/​l​u​c​a​_​A​n​l​e​i​t​u​n​g​_​L​o​c​a​t​i​o​n​s​.​pdf

Als Alter­na­ti­ve zur App, gibt es jetzt auch die Mög­lich­keit mit luca-Schlüs­sel­an­hän­gern bei luca-Stand­or­ten ein­zu­checken. Wei­te­re Infos dazu unter: https://​www​.luca​-app​.de/​s​c​h​l​u​e​s​s​e​l​a​n​h​a​e​n​g​er/

Der luca Schlüs­sel­an­hän­ger ist das ana­lo­ge Gegen­stück zur luca App. Der Schlüs­sel­an­hän­ger ist gedacht als ein­fa­che Alter­na­ti­ve für Nutzer:innen, die kein Smart­pho­ne haben und regel­mä­ßig luca Stand­or­te besuchen.

Der luca Schlüsselanhänger muss ein­ma­lig regi­striert wer­den. Sobald man regi­striert ist, kann man bei luca-Stand­or­ten ein­checken. Hier kann man den Schlüs­sel­an­hän­ger regi­strie­ren: luca Schlüs­sel­an­hän­ger regi­strie­ren (luca​-app​.de)

Die Schlüs­sel­an­hän­ger wer­den vom Land­rats­amt Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge kosten­frei zur Ver­fü­gung gestellt und lie­gen ab sofort in den Rat­häu­sern und Tou­rist­infor­ma­tio­nen der 17 Gemein­den des Land­krei­ses bereit.

Zusätz­lich gibt es auch noch die Mög­lich­keit im Land­rats­amt Wun­sie­del, Jean-Paul-Str. 9 in Wun­sie­del, Schlüs­sel­an­hän­ger abzu­ho­len. Die­se lie­gen an der Pfor­te zur Abho­lung bereit. Pri­vat­per­so­nen kön­nen für sich und ihre Fami­li­en­mit­glie­der Schlüs­sel­an­hän­ger abho­len, gastro­no­mi­sche Ein­rich­tun­gen, Dienst­lei­ster etc. bekom­men zehn Anhän­ger zur Ver­fü­gung gestellt um die­se im Geschäft vor­rä­tig zu haben.

Bei Bedarf kön­nen jeder­zeit kosten­frei Neue an den Aus­ga­be­stel­len abge­holt werden.