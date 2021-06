BAY­REUTH – In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Auto­fah­rer auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Ortrud­weg: Der Ortrud­weg wird ab Mon­tag, 14. Juni, bis Frei­tag, 18. Juni, im Bereich der Haus­num­mer 20 wegen Bau­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. In die­sem Zusam­men­hang wird die Ein­bahn­re­ge­lung im Ortrud­weg im Bereich zwi­schen Gra­ven­reu­ther­stra­ße und Kund­ry­weg auf­ge­ho­ben. Anlie­ger­ver­kehr ist aus Rich­tung Gra­ven­reu­ther­stra­ße möglich.

St. Geor­gen: Die Stra­ße „St. Geor­gen“ wird ab Mon­tag, 14. Juni, bis Frei­tag, 18. Juni, im Bereich der Haus­num­mer 7 wegen Bau­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Die Umlei­tung führt über die Mark­gra­fen­al­lee und Bernecker Stra­ße bezie­hungs­wei­se umge­kehrt. Anlie­ger­ver­kehr ist aus bei­den Rich­tun­gen jeweils bis zur Bau­stel­le mög­lich. In die­sem Zusam­men­hang fah­ren alle Stadt­bus­se der Linie 301 bezie­hungs­wei­se 321 über die Bernecker Stra­ße und die Mark­gra­fen­al­lee. Die Hal­te­stel­len „Ordens­kir­che“ wer­den ersetzt durch die Hal­te­stel­len „Bernecker Stra­ße“ in der Bernecker Stra­ße, die Hal­te­stel­len „Stuck­berg“ wer­den ersetzt durch die Hal­te­stel­len in der Markgrafenallee.