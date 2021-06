Neu­stadt a. d. Aisch (ots) – Heu­te (11.06.2021) kam es auf der Staats­stra­ße 2255 bei Neu­stadt a. d. Aisch zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Ein 52-jähriger

Motor­rad­fah­rer erlitt beim Zusam­men­stoß mit einem Pkw töd­li­che Ver­let­zun­gen. Der­zeit läuft die Unfall­auf­nah­me – der betrof­fe­ne Strecken­ab­schnitt ist in beide

Fahrt­rich­tun­gen gesperrt.

Gegen 13:15 Uhr war eine 50-jäh­ri­ge Frau mit einem Pkw vom Gemein­de­teil Schel­lert auf der Staats­stra­ße 2255 in Fahrt­rich­tung Neu­stadt a. d. Aisch

unter­wegs. Als sie an der Abzwei­gung in Rich­tung des Gemein­de­teils Unter­schwei­n­ach nach links von der Staats­stra­ße abbie­gen woll­te, kam es zur

Kol­li­si­on mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Motorrad.

Bei dem Unfall erlitt der 52-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer der­art schwe­re Ver­let­zun­gen, dass er noch an der Unfall­stel­le ver­starb. Die Auto­fah­re­rin zog sich ebenfalls

Ver­let­zun­gen zu und muss­te in einem Kran­ken­haus ver­sorgt werden.

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt a. d. Aisch über­nah­men die Unfall­auf­nah­me. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft bin­den die Poli­zei­be­am­ten einen

Sach­ver­stän­di­gen in die Ermitt­lun­gen ein. Sowohl das Motor­rad (Duca­ti) als auch der Pkw (Nisan) waren auf­grund der star­ken Beschä­di­gun­gen nicht mehr fahrbereit.

Die Poli­zei stell­te bei­de Fahr­zeu­ge sicher.

Die Staats­stra­ße 2255 ist der­zeit in dem betrof­fe­nen Abschnitt kom­plett gesperrt. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr lei­ten den Ver­kehr ab. Die Verkehrssperre

wird nach aktu­el­ler Ein­schät­zung bis min­de­stens 16:30 Uhr auf­recht­erhal­ten werden.