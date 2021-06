Es gibt gute Neu­ig­kei­ten für alle hung­ri­gen Besu­cher in Trep­pen­dorf: Unse­re t.kitchen bie­tet ab sofort für alle Besu­cher wie­der Sitz­plät­ze an. Mahlzeit!

Auf dem neben­ste­hen­den Über­sichts­plan seht ihr, wie das Kon­zept ab sofort aus­se­hen wird. Im Fol­gen­den fin­det ihr eini­ge Erklä­run­gen und Anmer­kun­gen dazu:

FFP2-Mas­ken­pflicht in der gesam­ten t.kitchen

In der gesam­ten t.kitchen die FFP2-Mas­ken­pflicht. Nur am Sitz­platz darf die Mas­ke abge­nom­men werden.

Gastro-Rege­lun­gen im Besucherbereich

Der Sitz­platz­be­reich ist in einen Bereich für Kun­den bzw. exter­ne Gäste und einen Bereich für Tho­mann-Mit­ar­bei­ter auf­ge­teilt. Der Min­dest­ab­stand von 1,5 m gilt auch an den Tischen. Für den Kun­den­be­reich in der t.kitchen gel­ten die gesetz­li­chen Rege­lun­gen für Gastro­no­mie­be­trie­be, wes­halb wir hier Tische zuwei­sen und die Kon­takt­da­ten der Gäste erfas­sen müssen.

Öff­nungs­zei­ten t.kitchen

Die t.kitchen hat ab sofort zu fol­gen­den Zei­ten für euch geöffnet: