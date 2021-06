In Kun­reuth begann der Kin­der­chor Lit­te BIG voices am 22.05.21 wie­der mit sei­nen Chor­pro­ben. Im Vor­feld hat­ten wir gro­ße Beden­ken, ob die Kin­der nach so lan­ger chor­lo­ser Zeit über­haupt noch Lust zum Sin­gen haben! Aber sie hat­ten… und wie! Coro­nabe­dingt muss­ten wir den Chor in zwei Grup­pen tei­len und bei­de star­te­ten mit „Sin­gen ist ne coo­le Sache“ sofort voll durch. Bis zu unse­rer zwei­ten Chor­pro­be am 05.06. durf­ten wir dann auch noch 9 (!) „Schnup­per­kin­dern“ bei uns begrü­ßen. Auch ihnen hat es gro­ßen Spaß gemacht und wir freu­en uns schon dar­auf, die­se als neue Mit­glie­der auf­neh­men zu dür­fen. Ein herz­li­ches Dank­schön geht an unse­re Chor­lei­te­rin, Maria Kla­per, die es geschafft hat in der chor­lo­sen Zeit die Kin­der wei­ter­hin dazu zu moti­vie­ren „am Ball zu bleiben“.