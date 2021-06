Der Vor­be­rei­tungs­plan steht, die Mann­schaft des Fuß­ball Bay­ern­li­gi­sten FC Ein­tracht Bam­berg wird neben dem Trai­nings­be­trieb auch Test­spie­le absol­vie­ren. Die Ter­mi­ne nach aktu­el­lem Stand: 11. Juni gegen den SC Feucht, 26. Juni gegen den TSV Neu­dros­sen­feld, 3. Juli gegen den 1. FC Ober­haid, 9. Juli gegen den SC Elters­dorf. Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Ziel ist es, den Jungs mei­ne Spiel­idee, ins­be­son­de­re durch eini­ge Test­spie­le und Spiel­for­men im Trai­ning, Stück für Stück zu ver­mit­teln. Ich bin ein abso­lu­ter Fan, mit viel „Ball“ zu trai­nie­ren, wobei die ath­le­ti­sche Kom­po­nen­te auch sehr gut in For­men mit Ball auf­ge­ar­bei­tet wer­den kann. Anfangs wer­den wir den­noch sicher­lich die ein oder ande­re läu­fe­ri­sche Ein­heit mit ein­bin­den, um die Spie­ler auf ein gutes ath­le­ti­sches Niveau zu heben. Grund­sätz­lich gilt natür­lich auch, den ein­zel­nen Spie­ler gut ken­nen­zu­ler­nen und ziel­ge­rich­tet auf sein sehr gutes Niveau zu brin­gen sowie die indi­vi­du­el­len Fähig­kei­ten in ein super funk­tio­nie­ren­des Team zu integrieren.“

Das erste Pflicht­spiel bestrei­ten die Dom­rei­ter am Sams­tag, 19. Juni, um 13:30 Uhr. Im Vier­tel­fi­na­le des Toto-Pokals erwar­tet der FCE den Regio­nal­li­gi­sten FV Iller­tis­sen. Nach der­zei­ti­gem Stand kön­nen 500 Zuschau­er live vor Ort dabei sein. Der Kar­ten­vor­ver­kauf für das Duell gegen den Viert­li­gi­sten begann am Diens­tag (8. Juni). Tickets gibt es an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len in Bam­berg wie zum Bei­spiel beim Kar­ten­ki­osk an der BRO­SE-Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße 15) oder dem BVD Kar­ten­ser­vice (Lan­ge Stra­ße 39/41). Online kön­nen Kar­ten über den Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg erwor­ben wer­den unter www​.fce2010​.de – Rubrik „Ticket­shop“ – oder über den Direkt­link https://​fce2010​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts