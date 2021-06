Aus dis­po­si­tio­nel­len Grün­den muss die für Frei­tag, den 18. Juni, geplan­te Vor­stel­lung von „Schö­ne Aus­sich­ten!“ mit der Vor­stel­lung von „Der Stock“ am Sonn­tag, den 20. Juni, lei­der getauscht wer­den. Bereits gekauf­te Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Alle Kar­ten­in­ha­be­rin­nen und ‑inha­ber wer­den in den näch­sten Tagen von der Thea­ter­kas­se infor­miert. Deren Öff­nungs­zei­ten sind diens­tags bis sams­tags von 10 bis 14 Uhr sowie zusätz­lich mitt­wochs von 16 bis 18 Uhr. Tele­fo­nisch ist die Thea­ter­kas­se zu die­sen Zei­ten unter der 0951/87–3030 oder per Mail unter kasse@​theater.​bamberg.​de erreich­bar. Bereits gekauf­te Kar­ten kön­nen stor­niert wer­den, falls der jewei­li­ge Aus­weich­ter­min nicht pas­send ist. Das Thea­ter ent­schul­digt sich bei den betrof­fe­nen Zuschaue­rin­nen und Zuschau­ern für die Unannehmlichkeiten.