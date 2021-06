Am 8. Juni 2021 tra­fen sich die Frei­en Demo­kra­ten aus Zap­fen­dorf, Rat­tels­dorf und Bau­nach zur Grün­dung eines neu­en FDP-Orts­ver­ban­des im nörd­li­chem Land­kreis Bam­berg. Nach einem Gruß­wort des Lan­des­vor­sit­zen­den der FDP Bay­ern Dani­el Föst (MdB) eröff­ne­te Stadt­rat Mar­tin Pöh­ner die Gründungsversammlung.

Die Wah­len erga­ben fol­gen­des Ergeb­nis: Vor­sit­zen­der Sven Bach­mann aus Zap­fen­dorf, Stell­ver­tre­ter Ste­fan Seve­rin aus Rat­tels­dorf, Schrift­füh­rer Mar­tin Würst­lein aus Bau­nach und Bei­sit­ze­rin Lena Ruß eben­falls aus Bau­nach. Der neue Vor­sit­zen­de Sven Bach­mann bedank­te sich für das Ver­trau­en und hob in sei­ner Rede den Bedarf an Frei­en Demo­kra­ten auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne her­vor. Mit der Grün­dung des neu­en Orts­ver­ban­des ist es gelun­gen zusätz­lich im nörd­li­chen Land­kreis Fuß zu fas­sen und die libe­ra­le Poli­tik vor Ort zu stär­ken. Die Gesprä­che mit den Bür­gern haben uns letzt­lich dazu bewo­gen gera­de jetzt in der Pan­de­mie­zeit die­sen Orts­ver­band zu grün­den und für unse­re Grund­rech­te und Wer­te ein­zu­ste­hen. Bach­mann, der auch als stell­ver­tre­ten­der Kreis­vor­sit­zen­der tätig ist und als Bun­des­tags­kan­di­dat im Wahl­kreis 236 für die FDP antritt freut sich ganz beson­ders auf die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit im Ortsverband.

Der Orts­ver­band Zap­fen­dorf, Rat­tels­dorf, Bau­nach wird für die Bür­ger dem­nächst über Face­book und Insta­gram erreich­bar sein. Hier erfah­ren sie auch regel­mä­ßig wann und wo die näch­sten Ver­an­stal­tun­gen und Ter­mi­ne geplant sind.

Face­book: FDP Zap­fen­dorf – Insta­gram: fdp_​zapfendorf