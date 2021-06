Ein scha­dens­träch­ti­ger Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A 73 in Höhe der Anschluss­stel­le Ebens­feld. Ein 41jähriger Mann aus dem Land­kreis Bam­berg fuhr hier mit sei­nem Sport­wa­gen der Mar­ke Ford auf die Auto­bahn ein. Direkt an der Ein­mün­dung fuhr ein 57 Jah­re alter Thü­rin­ger, der zuvor auf der Auto­bahn aus Rich­tung Bam­berg kom­mend unter­wegs war, mit sei­nem Pkw Opel hin­ten auf den Ford auf.

Hier­durch gerie­ten bei­de Fahr­zeu­ge ins Schleu­dern und prall­ten in die Leit­plan­ken. Bei­de Fahr­zeug­len­ker sowie die Bei­fah­re­rin des Ford wur­den leicht ver­letzt. Die betei­lig­ten Pkw blie­ben fahr­un­tüch­tig lie­gen und muss­ten durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Die Scha­dens­hö­he wird vor­läu­fig auf gut 50.000 Euro geschätzt.

Zum genau­en Unfall­her­gang mach­ten die Fah­rer wider­sprüch­li­che Anga­ben. Die Poli­zei sucht daher drin­gend Unfall­zeu­gen, die Anga­ben zur Fahr­wei­se der betei­lig­ten Fahr­zeu­ge machen kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter Tel.09561/645–0 bei der Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei zu melden.

Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me und der Rei­ni­gungs­ar­bei­ten blieb die Fahr­spur in Rich­tung Suhl ca. 2 Stun­den lang gesperrt. Der Ver­kehr wur­de durch die ein­ge­setz­ten Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren des Land­krei­ses Lich­ten­fels sowie Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­mei­ste­rei lokal umgeleitet.