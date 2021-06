Sel­ber Wöl­fe und Stür­mer Jan Ham­mer­bau­er eini­gen sich auf ein wei­te­res gemein­sa­mes Jahr

Jan „The Ham­mer“ Ham­mer­bau­er wech­sel­te zur ver­gan­ge­nen Sai­son vom Liga­kon­kur­ren­ten Lin­dau in den Wolfs­bau und erfüll­te die in ihn gesetz­ten Erwar­tun­gen. Der Deutsch-Tsche­che, der sich mit sei­ner Fami­lie im Fich­tel­ge­bir­ge pudel­wohl fühlt, weiß sei­nen Kör­per ein­zu­set­zen und war bis­lang einer der Vor­zei­ge­ath­le­ten im Wolfs­ru­del. Die Ver­ant­wort­li­chen sind froh, dass der 28-jäh­ri­ge Angrei­fer sich mit unse­ren Wöl­fen auf den Weg in die DEL2 macht und wei­ter eine Berei­che­rung für die Mann­schaft sein wird. Der Wunsch­spie­ler hat gelie­fert Trai­ner Her­bert Hohen­ber­ger hat sich Jan Ham­mer­bau­er für sein letzt­jäh­ri­ges Team gewünscht und ihn bekom­men. Und der Spie­ler hat gelie­fert: „Ich woll­te unbe­dingt einen Spie­ler haben, der Lei­den­schaft und Ein­satz aufs Eis bringt, dazu noch Kör­per spielt, top­fit und zuver­läs­sig ist. Das alles hat uns Jan das gan­ze Jahr über Spiel für Spiel gege­ben“, ist Head­coach Hohen­ber­ger voll des Lobes für den gebür­ti­gen Tschechen.

„Ich habe wäh­rend der Sai­son viel mit Jan dis­ku­tiert und ihm klar gemacht, dass – auch für sei­nen per­sön­li­chen Erfolg und sein wei­te­res Enga­ge­ment hier – nicht sei­ne Scor­er­punk­te das Maß aller Din­ge sind, son­dern der Team­er­folg. Letzt­end­lich haben die Gesprä­che gefruch­tet. „The Ham­mer“ spielt ein super Power­play, geht vors Tor, ist gut am Bul­ly­punkt und stellt sich jeder­zeit in den Dienst der Mann­schaft. Auf Jan kann man sich über die gan­ze Sai­son hin­weg ver­las­sen. Des­halb bin ich froh, dass Jan mit uns den Weg in die DEL2 bestrei­tet. Das ist der näch­ste Schritt für ihn – er kam ja vom Tabel­len­letz­ten zum Mei­ster – und ich bin mir sicher, dass er auch kom­men­de Sai­son eine Berei­che­rung für unse­re Mann­schaft sein wird“, freut sich unser Trai­ner über die Ver­trags­ver­län­ge­rung von Jan Hammerbauer.

Wir füh­len uns sehr wohl hier

Als Jan Ham­mer­bau­er letz­tes Jahr mit sei­ner Unter­schrift unter dem Ver­trag sei­nen Wech­sel nach Selb besie­gelt hat, hat er nicht annä­hernd erträumt, was ihn in bei sei­nem neu­en VER­ein erwar­tet: „Ich hat­te nicht erwar­tet, dass hier so gut sein wird. Über die gan­ze Sai­son hin­weg hat­ten wir Arbeits­be­din­gun­gen auf höch­stem Niveau. Wir, mei­ne Frau, mei­ne Toch­ter und ich, füh­len uns hier sehr wohl. Wir lie­ben die Gegend und die Leu­te um uns her­um. Bis­lang haben wir nur net­te und hilfs­be­rei­te Leu­te ken­nen­ge­lernt“, schwärmt Jan.

Immer das Beste geben

Die per­fek­ten Arbeits­be­din­gun­gen waren nach Jans Dafür­hal­ten auch eine wich­ti­ge Zutat für das Erfolgs­re­zept, wel­ches zur Ober­li­ga­mei­ster­schaft und dem damit ver­bun­de­nen sport­li­chen Auf­stieg in die DEL2 geführt hat: „Neben dem Fakt, dass wir in Selb mit die besten Arbeits­be­din­gun­gen der gan­zen Ober­li­ga vor­fan­den, waren sicher unse­re vier aus­ge­gli­chen besetz­ten Rei­hen aus­schlag­ge­bend. Kein ande­res Team hat in den Play­offs so kon­se­quent mit vier Rei­hen gespielt wie wir.“ Und die­se Bedin­gun­gen hat nicht nur das Rudel auf dem Eis, son­dern auch das Team ums Team her­vor­ra­gend genutzt, so der 28-jäh­ri­ge DeutschTsche­che: „Jeder ein­zel­ne Spie­ler war für den Gewinn der Ober­li­ga­mei­ster­schaft wich­tig. Jeder hat abso­lut pro­fes­sio­nell gear­bei­tet und zu 100 % sei­nen Job erfüllt. Und ich spre­che hier nicht nur von den Spie­lern und dem Trai­ner­team, son­dern auch von den Betreu­ern, den Phy­si­os, den Ärz­ten, den Leu­ten in der Geschäfts­stel­le und allen ande­ren um uns her­um.“ Und die­se Men­ta­li­tät muss mit in die kom­men­de Sai­son hin­über­ge­nom­men wer­den, fin­det Jan: „Dann wer­den wir für alle Mann­schaf­ten in der DEL2 ein har­ter Geg­ner sein und in der Tabel­le so weit wie irgend mög­lich oben ste­hen. Mein per­sön­li­ches Ziel ist es, immer mein Bestes zu geben.“

Sel­ber Wöl­fe, Ober­li­ga seit 2020

Jan Ham­mer­bau­er

Geburts­tag: 15.04.1993

Geburts­ort: Kadan (CZ)

Grö­ße: 1,90 m

Gewicht: 93 kg

Der VER Selb e.V. wünscht Jan eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2021/2022.