„Schein­feld ist die rich­ti­ge Wahl“

Die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (FW, Uehl­feld) begrüßt sehr, dass das neue Natur­park­zen­trum Stei­ger­wald in Schein­feld ent­ste­hen soll: „Der Stand­ort ist per­fekt, weil man an kei­nem ande­ren Ort im Stei­ger­wald die ver­schie­de­nen Wald­be­wirt­schaf­tungs­for­men so gut ver­an­schau­li­chen kann.“ So gebe es hier bei­spiels­wei­se auch Nie­der­wäl­der, wo das Licht stär­ker als anders­wo bis in die Kraut­schicht vor­drin­gen könne.

Die stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de der Freie Wäh­ler-Land­tags­frak­ti­on plä­diert dafür, nach den Mona­ten des har­ten Rin­gens um den Stand­ort des Natur­park­zen­trums Ruhe ein­keh­ren zu las­sen: „Wir sind schließ­lich eine Regi­on und wir alle brau­chen ein Natur­park­zen­trum, um gera­de den Kin­dern und Jugend­li­chen zu zei­gen, wie toll und viel­fäl­tig unser Wald ist.“ Jetzt könn­ten die Pla­nun­gen für die­sen Lern­ort end­lich kon­kret werden.

„Wich­tig ist nun, wel­che Inhal­te dort genau ver­mit­telt wer­den sol­len und auf wel­che Wei­se. Wir müs­sen Begei­ste­rung für die Natur und die Regi­on wecken“, so Schmidt. Der Wald und die dor­ti­ge Pflan­zen- und Tier­welt sei vie­len Men­schen fremd gewor­den. „Kennt­nis­se, die für unse­re Vor­fah­ren noch ganz grund­le­gend waren, sind ver­schüt­tet. Hier müs­sen wir anset­zen und Wis­sen neu ver­mit­teln“, sagt die Abge­ord­ne­te. Ziel­grup­pe sei­en Ein­hei­mi­sche genau­so wie Touristen.

Ihr ist es im Zusam­men­hang mit dem Natur­park­zen­trum ein Anlie­gen, dass der Besuch zu einem Erleb­nis für alle Sin­ne wird: „Die Men­schen sol­len auch selbst raus in den Wald gehen und mit eige­nen Augen sehen, dass Wald eben nicht gleich Wald ist. Schein­feld ist dafür die rich­ti­ge Wahl.“ Umfang­reich finan­zi­ell unter­stützt wer­den die baye­ri­schen Natur­park­zen­tren übri­gens vom Freie Wäh­ler-geführ­ten Umwelt­mi­ni­ste­ri­um. In der Pflicht sieht Schmidt in Bezug auf das Natur­park­zen­trum aber auch den Land­kreis – die­ser müs­se Unter­stüt­zung lei­sten und das Zen­trum vor allem mit Leben füllen.