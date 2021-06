„Leucht­turm­pro­jekt für den Land­kreis Kulmbach“

Von der Indu­strie­bra­che zum Wohn­vier­tel und Treff­punkt für Jung und Alt: Die Markt­ge­mein­de Main­leus im Land­kreis Kulm­bach revi­ta­li­siert das Alte Spin­ne­rei-Gelän­de mit sei­nen ins­ge­samt 14 Hekt­ar. Auf der Indu­strie­flä­che sind neben einem Wohn­vier­tel und einer gro­ßen Grün­park­an­la­ge auch Restau­rants und Kul­tur­treffs geplant. Heu­te wur­den für den Markt Main­leus 1,5 Mil­lio­nen Euro Bun­des­för­de­rung aus dem För­der­pro­gramm „Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del“ frei­ge­ge­ben. „Ich freue ich mich sehr, dass wir es errei­chen konn­ten, dass die Kom­mu­ne Main­leus bei die­sem Revi­ta­li­sie­rungs-Pro­jekt finan­zi­ell stark pro­fi­tiert“, freut sich die Obfrau im Aus­schuss für Bau, Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Kom­mu­nen Emmi Zeul­ner (CSU).

„Ich fin­de es groß­ar­tig, dass die Kom­mu­ne hier die größ­te Bau­stel­le in der Geschich­te von Main­leus in Angriff nimmt und bereits ver­sie­gel­te Flä­chen wie­der neu zum Leben erwecken will – auch um Flä­chen im Außen­be­reich zu spa­ren. Des­halb war für mich von vorn her­ein klar, dass ich mich gemein­sam mit dem Main­leu­ser Bür­ger­mei­ster Robert Bosch für das Pro­jekt ein­set­ze. Gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie haben wir gemerkt, wie wich­tig Natur­räu­me für einen lebens­wer­ten Wohn­ort sind. Schließ­lich tra­gen die­se auch zur Gesund­heit und Leben­dig­keit des Ortes bei.“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te für den Wahl­kreis Kulm­bach, Lich­ten­fels und Bamberg-Land.

Die 14 ha gro­ße Indu­strie­bra­che des ehe­ma­li­gen Zweig­be­trie­bes der Kulm­ba­cher Spin­ne­rei liegt inmit­ten der Orts­la­ge Main­leus. Mit einem umfang­rei­chen städ­te­bau­li­chen Erneue­rungs­pro­zess wur­de bereits begon­nen. „Geplant ist, dass in einem Teil ein öffent­li­cher Park mit außer­ge­wöhn­li­cher öko­lo­gi­scher Qua­li­tät ent­ste­hen soll – die „Grü­ne Mit­te“ Main­leus, in der auch ein See vor­ge­se­hen ist“, erläu­tert Bür­ger­mei­ster Robert Bosch. Dar­über hin­aus soll im neu­en Park eine inno­va­ti­ve blau-grü­ne Infra­struk­tur ent­ste­hen, die das im gesam­ten Spin­ne­rei­are­al anfal­len­de Regen­was­ser voll­stän­dig spei­chern kann, um damit eine attrak­ti­ve und nach­hal­tig mikro­kli­ma­tisch wirk­sa­me Grün­zo­ne zu schaffen.

„Ich bedan­ke mich recht herz­lich beim Bür­ger­mei­ster Robert Bosch, der die­ses Vor­ha­ben in beson­de­rer Wei­se vor­an­ge­trie­ben und sich mit Herz­blut für eine Revi­ta­li­sie­rung des Are­als ein­setzt. Ihm gilt mein größ­ter Respekt, denn es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass eine Kom­mu­ne ein sol­ches Mega-Pro­jekt selbst umsetzt. Das Pro­jekt ist ein star­kes Zei­chen für die Mög­lich­kei­ten der Revi­ta­li­sie­rung von Brach­flä­chen und ein Vor­bild und Leucht­turm­pro­jekt für die gesam­te Regi­on“, ergänzt die Abgeordnete.

„Mein Dank geht auch an mei­ne geschätz­ten Kol­le­gen und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Andre­as Matt­feldt und Rein­hard Brandl, die sich erneut im Haus­halts­aus­schuss für unse­re schö­ne Hei­mat Ober­fran­ken stark gemacht haben“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te weiter.

Mit dem Bun­des­pro­gramm zur „Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del“ sol­len kon­zep­tio­nel­le und inve­sti­ve Pro­jek­te mit hoher Wirk­sam­keit für Kli­ma­schutz und Kli­ma­an­pas­sung geför­dert wer­den. Die Pro­jek­te sol­len vor allem auch zur CO2-Min­de­rung bei­tra­gen und von hoher fach­li­cher Qua­li­tät und Inno­va­ti­ons­po­ten­zi­al zeugen.

Das Pro­gramm wird aus dem Ener­gie- und Kli­ma­fonds des Bun­des finan­ziert und es ste­hen Bun­des­mit­tel in den Jah­ren 2021 bis 2024 bereit.

„Mit die­sem För­der­pro­gramm zei­gen wir wie­der, dass wir als Bund fest an der Sei­te unse­rer Kom­mu­nen ste­hen und sie best­mög­lich unter­stüt­zen“, so die Abge­ord­ne­te abschließend.