Wel­che Ursa­chen hat der Roh­stoff­man­gel im Hand­werk? Wel­che Lösungs­an­sät­ze zur effek­ti­ven Bekämp­fung Man­gels gibt es? Um die­se Fra­gen zu klä­ren und gemein­sam die­ses The­ma zu dis­ku­tie­ren, lädt Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert (CSU, Bayreuth/​Forchheim) am 15. Juni 2021 zu einer Video­kon­fe­renz über Web­ex-Mee­ting mit dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und Mit­glied im Aus­schuss für Wirt­schaft und Ener­gie, Dr. Andre­as Lenz, ein. Die Online-Ver­an­stal­tung beginnt um 17.30 Uhr. Anmel­dun­gen per E‑Mail an silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/7643021.