Bahn­aus­bau Nürn­berg-Schirn­ding darf nicht auf Strecke blei­ben – Gut­ach­ten-Über­ga­be zur Wirt­schaft­lich­keit an den Staatssekretär

Die Elek­tri­fi­zie­rungs­lücke muss geschlos­sen wer­den! Das for­dert die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert bei der Über­ga­be und Vor­stel­lung eines neu­en Gut­ach­tens der Arbeits­grup­pe Ver­kehr des Säch­sisch-Baye­ri­schen Städ­te­net­zes zur Wirt­schaft­lich­keit der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le an den Staats­se­kre­tär Enak Fer­le­mann in der Lan­des­ver­tre­tung des Frei­staats Sach­sen beim Bund in Berlin.

Die Bun­des­re­gie­rung stellt die Wirt­schaft­lich­keit des Bahn­aus­baus von Nürn­berg über Markt­red­witz zur tsche­chi­schen Gren­ze infra­ge, weil der benö­tig­te Wert des Nut­zen-Kosten­ver­hält­nis­ses von min­de­stens 1 nach der Vor­pla­nung unter­schrit­ten wurde.

Dr. Sil­ke Lau­nert befürch­tet, dass Ober­fran­ken abge­hängt wird, wenn die Elek­tri­fi­zie­rungs­lücke nicht end­lich geschlos­sen wird: