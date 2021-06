08.06.2021 / 22:54 Uhr – Ein­satz Nr. 47/21 – drin­gen­de Woh­nungs­öff­nung / Per­son in Not­la­ge – Ein­satz für das HLF2 und die Drehleiter

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 08.06.2021 um 22:54 Uhr die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth sowie des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei zu einer hilf­lo­sen Per­son in die Fran­ken­stra­ße. Eine älte­re Dame löste den Haus­not­ruf aus und war ver­mut­lich nicht in der Lage aus eige­nen Kräf­te die Woh­nungs­tü­re zu öff­nen. Die Kame­ra­den rück­ten mit dem HLF2 und der Dreh­lei­ter ca. 5 Minu­ten nach Alarm an die Ein­satz­stel­le aus. Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter wur­de jedoch fest­ge­stellt, dass ein Ein­grei­fen durch die Feu­er­wehr nicht erfor­der­lich ist, da die Per­son doch selbst die Türe öff­nen konn­te. Die Per­son wur­de an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben und die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr konn­ten wie­der in das Gerä­te­haus einrücken.