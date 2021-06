Die Gestal­tung des digi­ta­len Wan­dels an den Schu­len ist eine der gro­ßen Zukunfts­auf­ga­ben in der Bil­dungs­po­li­tik. Eine Her­aus­for­de­rung besteht dabei dar­in, eine zeit­ge­mä­ße und päd­ago­gisch sinn­vol­le IT-Aus­stat­tung an den Schu­len bereitzustellen.

Zusam­men stel­len Bund und Frei­staat Bay­ern über fünf Jah­re hin­weg eine ‚Digi­ta­li­sie­rungs­mil­li­ar­de‘ für die Infra­struk­tur­för­de­rung an Bay­erns Schu­len bereit und ver­schaf­fen den Sach­auf­wands­trä­gern so ein hohes Maß an Pla­nungs­si­cher­heit. Alle Anstren­gun­gen sind dar­auf gerich­tet, jeder Schü­le­rin und jedem Schü­ler in Bay­ern gerecht zu wer­den. Daher ste­hen bei der Pla­nung der IT-Aus­stat­tung und dem Ein­satz digi­ta­ler Medi­en im Unter­richt immer päd­ago­gi­sche und didak­ti­sche Zie­le im Zentrum.

Seit 2019 ist das För­der­pro­gramm „digi­ta­le Bil­dungs­in­fra­struk­tur an baye­ri­schen Schu­len“ (dBIR) nun in Kraft. Hier­von pro­fi­tie­ren auch die Schu­len in Bau­nach und Recken­dorf. Die För­der­gel­der wer­den ent­spre­chend der Schü­ler- und Klas­sen­zahl einer Schu­le auf die Kom­mu­nen und pri­va­ten Trä­ger verteilt.

Gemein­schafts­vor­sit­zen­der Tobi­as Rop­pelt zeigt sich begei­stert: „Jeder Euro den wir in unser Bil­dungs­sy­stem inve­stie­ren ist gut ange­leg­tes Geld. Ich freue mich sehr dar­über, dass unse­re Schu­len in Bau­nach und Recken­dorf nun bestens für die digi­ta­le Zukunft aus­ge­stat­tet sind.“

Anschaf­fun­gen im Wert von rund 230.000 Euro konn­te die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach in den ver­gan­ge­nen Wochen täti­gen. Der För­der­höchst­be­trag hier­zu beträgt 189.000 Euro. Ins­ge­samt wur­den 100 Chrome­books, PC´s, Moni­to­re und Acces­s­points ange­schafft. Auch über 20 mobi­le Smart Boards, wel­che wäh­rend und nach dem Umbau der Grund- und Mit­tel­schu­le Bau­nach fle­xi­bel ein­setz­bar sind, kön­nen sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler freuen.

Rek­tor Rudi Hen­ne­mann dank­te der Ver­wal­tung für die bean­trag­ten För­der­mit­tel und die gute Zusam­men­ar­beit. „Hier­mit kön­nen wir nun in ver­tief­ter Form die didak­ti­schen Mög­lich­kei­ten des digi­ta­len Raums nut­zen, um letzt­end­lich die Medi­en­kom­pe­tenz der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu stärken.“