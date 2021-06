10. STADT­RA­DELN vom 19. Juni bis 9. Juli 2021

Die Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­ther enga­gie­ren sich für den Kli­ma­schutz und tre­ten mit knapp 2000 deut­schen Städ­ten und Kom­mu­nen auch in die­sem Jahr wie­der kräf­tig in die Peda­le, um in drei Wochen mög­lichst vie­le CO2-freie Kilo­me­ter zu erradeln.

STADT­RA­DELN ist ein Wett­be­werb, bei dem es dar­um geht, 21 Tage lang mög­lichst vie­le All­tags­we­ge kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen. Ob es der Weg zur Arbeit ist, die Abend­tour in den Bier­gar­ten, der Wochen­end­aus­flug in die Frän­ki­sche Schweiz oder ins Fich­tel­ge­bir­ge oder auch die Rad­tour in einer ande­ren Urlaubs­re­gi­on … vom 19. Juni bis ein­schließ­lich 9. Juli 2021 wer­den in Bay­reuth die erra­del­ten Kilo­me­ter gezählt.

Mit­ma­chen kann jeder, der in Bay­reuth wohnt oder arbei­tet, die Schu­le oder Uni besucht oder2 in einem Ver­ein ist. Mel­den Sie unter www​.stadt​ra​deln​.de mit Freun­den, Fami­lie, Nach­barn oder Arbeits­kol­le­gen ein neu­es Team an oder schlie­ßen Sie sich einem bereits bestehen­den Team an – zum Bei­spiel dem „Offe­nen Team“.

Jeder fährt in dem Zeit­raum indi­vi­du­ell und trägt die Kilo­me­ter­zahl in sei­nen per­sön­li­chen Online­Ka­len­der (Mein km-Buch) ein. Der Kalen­der wird am 19. Juni 2021 unter stadt​ra​deln​.de freigeschaltet.

Machen Sie mit! Für die Umwelt, Ihre Gesund­heit und auch für die Stadt Bay­reuth! Jeder Kilo­me­ter zählt! Den Sie­gern win­ken Urkun­den und Prei­se u.a. von Inter­sport Giess­übel, Rad­bar, Vedans, Señor Taco, Schrö­del Fri­seu­re, Schrö­del-die Fri­seur­mei­ster, Tee­kul­tur, Welt­la­den, Rad­gar­ten und dem Fitness-Shop.

Auch die­ses Jahr fin­det wie­der der bay­ern­wei­te Wett­be­werb „Schul­ra­deln“ für alle wei­ter­füh­ren­den Schu­len statt! Wei­te­re Infos unter www​.schul​ra​deln​-bay​ern​.de

Alle Infos unter www​.stadt​ra​deln​.de oder bei

Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH

Opern­str. 22, 95444 Bayreuth

Tel. 0921 – 885 753,

E‑Mail: bayreuth@​stadtradeln.​de