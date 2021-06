Kin­der und Jugend­li­che aus der Regi­on Bam­berg- Forch­heim bau­en sich ihre Welt: Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG gra­tu­liert den Gewin­nern des 51. Jugendwettbewerbs.

Fünf Mona­te krea­ti­ve Akti­vi­tät unter Deutsch­lands Her­an­wach­sen­den – und die Ergeb­nis­se ste­hen jetzt fest! Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat Kin­der und Jugend­li­che seit Okto­ber letz­ten Jah­res ein­ge­la­den, sich am 51. Inter­na­tio­na­len Jugend­wett­be­werb zum The­ma „Bau dir dei­ne Welt!“ zu beteiligen.

„Wir freu­en uns sehr, dass die Reso­nanz trotz der erschwer­ten Bedin­gun­gen auf­grund des Distanz– oder Wech­sel­un­ter­richts in den Schu­len so groß war. Unser Dank gilt allen Lehr­kräf­ten, Unter­stüt­zern und Teil­neh­mern, die den Wett­be­werb trotz Coro­na-Pan­de­mie so enga­giert durch­ge­führt haben. Ob Traum- oder Fan­ta­sie­häu­ser, berühm­te Gebäu­de oder Städ­te der Zukunft – in ihren Bil­dern prä­sen­tie­ren die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler ihre Gedan­ken und Ideen zum The­ma ‚Bau dir dei­ne Welt!‘ auf indi­vi­du­el­le und fan­ta­sie­vol­le Wei­se. Es ist beein­druckend, wie die Kin­der und Jugend­li­chen sich ideen­reich und enga­giert zum The­ma aus­ge­drückt und den Jugend­wett­be­werb als Gestal­tungs­platt­form genutzt haben“, so Joa­chim Haus­ner, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG.

Die Orts­ju­rys haben nun ent­schie­den und aus den über 2.000 ein­ge­reich­ten Bil­dern die besten Bei­trä­ge aus­ge­wählt, die in den näch­sten Wochen mit zahl­rei­chen Sach­prei­sen auf Orts­ebe­ne prä­miert wer­den. Eine ganz beson­de­re Aus­zeich­nung gewährt die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG den zwölf krea­tiv­sten Künst­lern in der Regi­on Bam­berg-Forch­heim: Ihr Bild wird im Fami­li­en­ka­len­der der VR Bank erschei­nen. Die­ser wird jedes Jahr in einer Auf­la­ge von fast 6.000 Stück gedruckt und an Kun­din­nen und Kun­den ausgegeben.

Wel­che Kunst­wer­ke einen Platz Fami­li­en­ka­len­der und somit an den Wän­den von zahl­rei­chen Haus­hal­ten in der Regi­on gewin­nen, kann nun jeder­mann mit­ent­schei­den. Vom 1. bis 30. Juni 2021 läuft auf der Home­page der VR Bank unter www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​j​u​g​e​n​d​-​c​r​e​a​tiv eine öffent­li­che Abstim­mung und die Bil­der, die am Ende die mei­sten Stim­men erhal­ten haben, wer­den im näch­sten Kalen­der erschei­nen. Zusätz­lich wird unter allen Teil­neh­mern, die sich an dem Voting betei­li­gen, ein Fami­li­en­ticket für den Erleb­nis­park Schloss Thurn verlost.