Am 10. Juni ist es wie­der soweit: Der Mond wan­dert zwi­schen Erde und Son­ne. Wäh­rend die­ses Phä­no­men in Deutsch­land nur als par­ti­el­le Son­nen­fin­ster­nis zu sehen sein wird, kann man auf einem Bogen von Kana­da, Nord­grön­land bis nach Sibi­ren das sel­te­ne Natur­er­eig­nis einer „Ring­för­mi­gen Son­nen­fin­ster­nis“ erle­ben. Da aktu­ell der Mond bedingt durch sei­ne ellip­ti­sche Umlauf­bahn um die Erde etwas wei­ter von uns ent­fernt ist erscheint er mini­mal klei­ner und ist nicht mehr in der Lage die Son­ne kom­plett zu bedecken. Des­we­gen ver­bleibt bei der Beob­ach­tung von der oben­ge­nann­ten Zen­tral­li­nie aus ein fei­ner Sonnenrestring.

Bei uns in Fran­ken kommt dage­gen nur eine teil­wei­se – eine par­ti­el­le – Bedeckung zu stan­de. Es sieht so aus als wür­de der Mond die Son­nen­schei­be etwas anknabbern.

Für den Feu­er­stein berech­net beginnt der Mond um 11:33 Uhr die Son­nen­schei­be zu berüh­ren. Um 12:30 Uhr wird er etwa 9.7% der Son­nen­schei­be über­decken. Das Ende der Bedeckung fin­det dann um 13:29 Uhr statt. Die Zei­ten vari­ie­ren im Land­kreis nur um eini­ge Sekun­den. Ganz im Süden Deutsch­lands dage­gen wird der Mond nur 6% in Nord­deutsch­land dage­gen etwa 20% bedecken.

Bei kla­rem Him­mel kann man die­ses Him­mels­er­eig­nis mit ent­spre­chen­der Son­nen­fin­ster­nis­bril­le beob­ach­ten. Alter­na­tiv kann man in einen gro­ßen undurch­sich­ti­gen Bogen eines Kar­tons ein etwa 1mm gro­ßes Loch hin­ein­ste­chen und die­sen so gegen die Son­ne hal­ten, dass man in 1m Ent­fer­nung hin­ter dem Loch im Schat­ten des Kar­tons ein Son­nen­bild­chen erhält. An die­sem Schat­ten­bild­chen, das man am besten auf einem Stück wei­ssen Papier sehen kann, ist die Son­nen­schei­be mit dem feh­len­den Seg­ment um 12:30 Uhr eben­falls gut und gefahr­los zu sehen. Eine ver­bes­ser­te Ver­si­on einer sol­chen Pro­jek­ti­ons­vor­rich­tung kön­nen Sie leicht sel­ber bau­en – sie­he Anlei­tung am Ende des Arti­kels.

Ach­tung: Ohne ent­spre­chen­den Schutz bzw. ent­spre­chen­de Fil­ter sind Augen­schä­den bis hin zur Erblin­dung möglich.

Hin­weis: Die Stern­war­te Feu­er­stein ist lei­der coro­nabe­dingt noch geschlos­sen, da eine Ansteckung durch Berüh­rung des Oklu­lars beim Blick durch unse­re Spe­zi­al­te­le­sko­pe lei­der nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kann.

Die Gesell­schaft Deutsch­spra­chi­ger Pla­ne­ta­ri­en streamt das Ereig­nis von 11:15 bis 13:15 Uhr live auf dem You­tube-Kanal der Stif­tung Pla­ne­ta­ri­um Ber­lin, die Ver­ei­ni­gung der Stern­freun­de ver­teilt über Twit­ter und Face­book unter dem Hash­tag #sofi2021 aktu­el­le Fotos der Sonnenfinsternis.

twit​ter​.com/​a​s​t​r​o​n​o​m​i​e​tag

face​book​.com/​s​t​e​r​n​f​r​e​u​nde

Bau­an­lei­tung: DIY-Finsternisbetrachter

Um die­ses sel­te­ne Natur­schau­spiel noch bes­ser und gefahr­los mit­ver­fol­gen zu kön­nen gibt es wei­te­re gute Alter­na­ti­ven. Hier eine davon.

An vie­len Stel­len (selbst bei Dis­coun­tern) gibt es bil­li­ge Lese­hil­fen mit 1 Diop­trie Brech­kraft. Alter­na­tiv gibt es auch Kon­takt­lin­sen oder (alte) Bril­len­glä­ser mit ähn­li­cher Brech­kraft / Brenn­wei­te beim Optiker.

Wir fer­ti­gen dar­aus und mit einem zusätz­li­chen Stück Kar­ton und 2 Strei­fen Kle­be­band einen Son­nen­bild­pro­jek­tor mit dem wir alle völ­lig gefahr­los und hoher Bild­schär­fe die Son­nen­fin­ster­nis beob­ach­ten können.

Dazu ste­chen wir wie in Bild 1 sicht­bar 4 Löcher in den Karton.

Die bei­den äuße­ren die­nen dem Durch­stecken der Ohren­bü­gel, die bei­den inne­ren sol­len etwa zen­trisch hin­ter den Augen­lin­sen liegen.

Dann Bril­le wie in Bild 2 hin­durch­stecken und mit Kle­be­band mög­lichst plan zur Kar­ton­ober­flä­che fixieren.

Wie in Bild 3 zu erken­nen kann man z.B. auf einem wei­ssen Buch­rücken, der schön senk­recht zum ein­fal­len­den Son­nen­licht auf­ge­stellt ist, zwei Bild­chen der sich ver­dun­keln­den Son­ne in 1m Ent­fer­nung hin­ter Karton/​Brille erkennen.

Um etwa 12:30 Uhr wird dann am Don­ners­tag das von der Son­ne abge­bis­se­ne Stück zu sehen sein.

Viel Spaß – Ihre Stern­war­te Feuerstein

Dr. Frank Fleischmann