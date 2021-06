Im Land­kreis Hof ist eine wei­te­re Per­son Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, kei­ne in der Stadt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 10.318. Da sechs Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, sinkt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le auf 101 Per­so­nen. 9.946 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die 101 akti­ven Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 82

Stadt Hof: 19

7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 28,5

Stadt Hof: 15,3

Seit Beginn der Imp­fun­gen wur­den im Hofer Land ins­ge­samt 119.813 Imp­fun­gen (durch Impf­zen­tren und Haus­arzt­pra­xen) durch­ge­führt, davon 80.288 Erst­imp­fun­gen. Die Impf­quo­te nach Erst­imp­fun­gen liegt damit bei 57,09% der Gesamt­be­völ­ke­rung. Die Impf­quo­te der impf­fä­hi­gen über 16-Jäh­ri­gen liegt bei 65,9%.

In die­ser Woche erhal­ten wir wei­ter­hin Impf­stoff vor allem für die Zweit­imp­fun­gen. Die Zweit­impf­quo­te steigt auf 28,11%.

Bit­te zur Kennt­nis­nah­me beach­ten: Auch in der 13. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung, die ab heu­te (07.06.) gilt, ist wei­ter­hin vor­ge­se­hen, dass ein Schwel­len­wert an fünf Tagen in Fol­ge unter­schrit­ten bzw. an drei Tagen in Fol­ge über­schrit­ten sein muss, damit neue Locke­run­gen bzw. Maß­nah­men erfol­gen. Am 5. bzw. 3. Tag muss dies von den Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den bzw. kreis­frei­en Städ­ten orts­üb­lich bekannt gege­ben wer­den, und die neu­en Maß­nah­men tre­ten dann an über­näch­sten Tag in Kraft (d.h. am 7. bzw. 5 nach Unter­schrei­tung bzw. Über­schrei­tung des Grenzwertes).