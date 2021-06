Men­schen, die sich in der Regi­on für sozia­le Pro­jek­te enga­gie­ren, kön­nen im „agi­lis kommt an“-Spendenwettbewerb die­ses Jahr dop­pelt so hohe Prä­mi­en gewin­nen. Ver­ei­ne, Orga­ni­sa­tio­nen und Initia­ti­ven aus dem agi­lis-Strecken­netz sind auf­ge­ru­fen, ihre Bewer­bun­gen ab sofort ein­zu­rei­chen. agi­lis fei­ert damit den Auf­takt sei­nes zehn­jäh­ri­gen Jubi­lä­ums im Netz Nord, das wei­te Tei­le Ober­fran­kens, Unter­fran­kens und der nörd­li­chen Ober­pfalz mit­ein­an­der verbindet.

„Unse­re Ver­ei­ne und ehren­amt­li­chen Hel­fer sind das Herz der Regi­on. Wie könn­ten wir unser Jubi­lä­um des­halb bes­ser fei­ern, als die Men­schen hier zu unter­stüt­zen, die sich für ande­re ein­set­zen“, sagt agi­lis-Geschäfts­füh­rer Dr. Axel Hen­nig­hau­sen. „In den letz­ten Mona­ten hat man mehr denn je gespürt, wie wich­tig das Enga­ge­ment von Ver­ei­nen und ehren­amt­li­chen Hel­fern ist.“ Obwohl das Ver­eins­le­ben weit­ge­hend still­stand, sei­en vie­le wei­ter­hin am Ball geblie­ben, etwa mit einer digi­ta­len Betreu­ung. Mit dem Spen­den­wett­be­werb „agi­lis kommt an“ will das Eisen­bahn­un­ter­neh­men den Ein­satz die­ser Men­schen wür­di­gen und sozia­le Pro­jek­te im Netz­ge­biet fördern.

Bis zu 2.000 Euro für sozia­le Projekte

„Etwas Unter­stüt­zung kön­nen momen­tan wohl alle Ver­ei­ne gebrau­chen“, betont Hen­nig­hau­sen. Anläss­lich des Jubi­lä­ums – am 13. Juni sind es auf den Tag genau zehn Jah­re, in denen die grau-grü­nen Regio­Shut­tles von agi­lis im soge­nann­ten Die­sel­netz Ober­fran­ken unter­wegs sind – hat agi­lis die Gewin­ner­prä­mi­en im Spen­den­wett­be­werb ver­dop­pelt. Ver­ei­ne, sozia­le Ein­rich­tun­gen und Orga­ni­sa­tio­nen kön­nen für ihr Pro­jekt bis zu 2.000 Euro gewin­nen – egal ob das Pro­jekt bereits umge­setzt wird oder noch in Pla­nung ist. Platz zwei und drei sind mit 1.000 Euro und 500 Euro dotiert. Bedin­gung für die Teil­nah­me ist ledig­lich, dass die ein­ge­reich­te Pro­jek­te im agi­lis Netz Nord lie­gen und aus den Berei­chen Gesell­schaft, Sport, Kul­tur, Jugend­för­de­rung, Bil­dung oder Inte­gra­ti­on stam­men. Unter allen Ein­sen­dun­gen wählt die „agi­lis kommt an“-Jury die drei über­zeu­gend­sten Pro­jek­te aus. Besetzt ist sie mit agi­lis-Beschäf­ti­gen aus den ver­schie­den­sten Berei­chen. Gemein­sam bewer­ten sie die Pro­jek­te nach den Kri­te­ri­en „Pro­jekt­idee und ‑ziel“, „Gemein­nüt­zig­keit“, „Nach­hal­tig­keit“ und „Auf­be­rei­tung der Bewerbung“.

Bewer­bung bis zum 31. Juli möglich

Die Bewer­bungs­un­ter­la­gen für den Spen­den­wett­be­werb kön­nen ab sofort bis 31.07.2021 ein­ge­reicht werden:

über das Kon­takt­for­mu­lar auf www​.agi​lis​.de/​s​p​e​n​d​e​n​w​e​t​t​b​e​w​erb

per E‑Mail an kommt-​an@​agilis.​de

per Post an:

agi­lis Ver­kehrs­ge­sell­schaft mbH & Co. KG

Stich­wort „agi­lis kommt an“

Gal­gen­berg­stra­ße 2a

93051 Regensburg