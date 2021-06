Die Sen­se bzw. Sichel gibt es schon, seit der Mensch Acker­bau betreibt, wie bild­li­che Dar­stel­lun­gen in Grab­kam­mern und Tem­peln der alten Ägyp­ter zei­gen. Schon damals gab es ver­schie­de­ne Aus­füh­run­gen der Werk­zeu­ge. Die eine Schnei­de ist run­der, die ande­re fla­cher, je nach Ein­satz­ge­biet. Das Mähen mit der Sen­se ist aus wirt­schaft­li­chen Grün­den heu­te lei­der in eine Nische gerutscht und wird nur noch von weni­gen Men­schen aus­ge­übt. Doch seit eini­gen Jah­ren erfährt die­se Mäh­me­tho­de eine Renais­sance. Gera­de Natur­ge­nie­ßer erfreu­en sich immer mehr dar­an. Es gibt doch nichts Schö­ne­res, als beim Mähen einen Schach­brett­fal­ter zu beob­ach­ten, wäh­rend er auf einer Wit­wen­blu­me Nek­tar tankt oder dem Vogel­ge­zwit­scher zu lau­schen – ohne stö­ren­des Motorengeräusch.

Neben den posi­ti­ven Effek­ten der Bewe­gung an der fri­schen Luft und der bewuss­ten Ent­schleu­ni­gung schont das Mähen mit der Sen­se Insek­ten und Klein­tie­re und trägt somit zur Erhal­tung der Arten­viel­falt bei. Emmis­si­ons­frei und res­sour­cen­scho­nend ist es außer­dem. Es gibt also vie­le gute Grün­de, eine jahr­tau­sen­de­al­te Arbeits­wei­se neu zu ent­decken! Der Umgang mit der Sen­se erfor­dert viel Geschick und Know­how. In die­sem Kurs wird den Teil­neh­mern das rich­ti­ge Ein­stel­len der Sen­se, das Den­geln (Schär­fen) sowie das Mähen näher bringen.

Am Mitt­woch, den 16.06.2021, fin­det der Kurs von 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr, auf der Streu­obst­wie­se des Kreis­ver­ban­des in Lauf bei Zap­fen­dorf statt. Die Kosten für Mit­glie­der des Obst- und Gar­ten­bau­ver­eins betra­gen 5,00 €, für Nicht­mit­glie­der 7,00 €.

Kurs­lei­ter: Kreis­fach­be­ra­ter Oli­ver Rendl

Refe­rent: Mar­kus Hilfenhaus

Anmel­dung ist aus­schließ­lich über das Anmel­de­for­mu­lar auf der Inter­net­sei­te des Kreis­ver­ban­des mög­lich: https://​www​.kv​-gar​ten​bau​ver​ei​ne​-bam​berg​.de/