Die erste Prä­senz­ver­an­stal­tung des Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rums im Rah­men des Kul­tur­som­mers in die­sem Jahr kann statt­fin­den. Am Frei­tag, 18. Juni 2021 um 19.00 Uhr kon­zer­tie­ren der Theo­lo­ge und Bar­de Andy Lang an der Har­fe, Sibyl­le Friz am Cel­lo sowie Wolf­gang Riess am Bass und Dop­pel­bass in der Evan­ge­li­schen Stadt­kir­che Gold­kro­nach. Das Kon­zert trägt den Titel „Lie­der der Sehn­sucht und iri­sche Klangweiten“.

Der Ein­tritt ist frei. Anmel­dung erbe­ten per E‑Mail an buero@​koschyk.​de oder tele­fo­nisch unter 09241/4858592. Alle Coro­na-beding­ten Vor­ga­ben wer­den ein­ge­hal­ten. Ein Coro­na-Test ist nicht erforderlich.