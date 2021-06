Die Zahl der Covid-Pati­en­ten in den Kli­ni­ken in Stadt und Land­kreis sinkt auf 12

Das Infek­ti­ons­ge­sche­hen in Stadt und Land­kreis Bam­berg schwächt sich wei­ter ab. Das schlägt sich nicht nur in rück­läu­fi­gen Inzi­denz­wer­ten nie­der. Im gemein­sa­men Kri­sen­stab von Stadt und Land­kreis unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke berich­te­ten die Ver­ant­wort­li­chen der drei Kli­ni­ken von einem Rück­gang der Covid-Pati­en­ten auf der­zeit 12.

Die aktu­ell größ­te Her­aus­for­de­rung ist und bleibt die Men­ge des zur Ver­fü­gung gestell­ten Impf­stof­fes. Im Impf­zen­trum kön­nen der­zeit nur Zweit­imp­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Auch bei Haus- und Betriebs­ärz­ten ist die Nach­fra­ge nach Erst­imp­fun­gen deut­lich grö­ßer als der vor­han­de­ne Impfstoff.

Einen rück­läu­fi­gen Trend gibt es bei den Schnell­tests. Die Test­stel­len in kom­mu­na­le Ver­ant­wor­tung in Stadt und Land­kreis ver­zeich­ne­ten einen Rück­gang von rund 25 Pro­zent auf Wochen­frist. Von der Kalen­der­wo­che 21 auf die Kalen­der­wo­che 22 sank die Zahl der Schnell­tests in der Stadt Bam­berg von rund 4000 auf rund 3000, im Land­kreis von etwas mehr als 6000 auf knapp 5000.