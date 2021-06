Jugend macht Politik

Nach inten­si­ver Vor­be­rei­tung durch das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses Bam­berg trat Ende April zum ersten Mal der Jugend­kreis­tag Bam­berg zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung zusam­men, pan­de­mie­be­dingt nicht in Prä­senz, son­dern online. Mit die­sem neu­en poli­ti­schen Gre­mi­um unter­streicht der Land­kreis Bam­berg, wie wich­tig die Par­ti­zi­pa­ti­on jun­ger Men­schen ist, die hier­durch ihre eige­ne Zukunft mit­ge­stal­ten kön­nen. Land­rat Johann Kalb zeig­te sich begei­stert über das Enga­ge­ment der Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der wei­ter­füh­ren­den Schu­len im Land­kreis und erläu­ter­te zu Beginn die Arbeits­wei­se des neu­en poli­ti­schen Gremiums.

Auf der Tages­ord­nung stan­den wei­ter­hin die Ver­ab­schie­dung einer Geschäfts­ord­nung, die Wahl zwei­er Sprecher*innen und die Bera­tung drei­er Beschluss­vor­la­gen, die im Vor­feld von den Jugend­kreis­rä­ten ein­ge­reicht wur­den. Als Spre­che­rin und Spre­cher wur­den Anto­nia Hahn vom Eichen­dorff-Gym­na­si­um und Ken Öztürk vom Franz-Lud­wig-Gym­na­si­um vor­ge­schla­gen und ein­stim­mig gewählt. Bei­de nah­men ihr Amt mit Freu­de an wer­den künf­tig die enge Schnitt­stel­le zur Land­kreis­po­li­tik darstellen.

Zu den wei­te­ren Tages­ord­nungs­punk­ten bezüg­lich Mobi­li­tät, Ver­net­zung und Umwelt wur­de jeweils Input aus den zustän­di­gen Fach­be­rei­chen der Ver­wal­tung gege­ben. So konn­ten für jeden Vor­schlag aus den Rei­hen des Jugend­kreis­tags kon­kre­te Schrit­te und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten fest­ge­legt wer­den. Die Idee, eine digi­ta­le Platt­form für Ver­an­stal­tun­gen für Jugend­li­che zu erstel­len, beglei­tet der kom­mu­na­le Jugend­pfle­ger, für die Ein­rich­tung von Hoch­bee­ten im Schul­gar­ten steht die Kreis­fach­be­ra­tung unter­stüt­zend zur Seite.

Wie Jugend­li­che poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen mit­ge­stal­ten kön­nen, mach­te der But­ten­hei­mer Johan­nes Röder als Gast deut­lich, indem er sei­nen Weg über den CVJM und das Pro­gramm Welt­wärts hin zur Mit­ge­stal­tung der glo­ba­len Poli­tik nach­zeich­ne­te. Er ver­tritt als Absol­vent des Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­ums mit drei wei­te­ren jun­gen Men­schen Deutsch­land beim Jugend­gip­fel „Youth 7 Sum­mit“, einer Arbeits­grup­pe, die die G7-Staats- und Regie­rungs­chefs berät. In der anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on zu den Schwer­punk­ten Digi­ta­les und Tech­no­lo­gie nann­ten die Jugend­li­chen eini­ge Wün­sche und Hand­lungs­be­dar­fe zum The­ma Digi­ta­li­sie­rung an Schu­len. Dies griff auch Chri­sti­an Lorenz, Lei­ter des Bil­dungs­bü­ros, auf und freut sich auf den wei­te­ren Aus­tausch: „Wir wer­den zeit­nah mit den Jugend­li­chen ihre Anlie­gen kon­kre­ti­sie­ren und gemein­sam Lösungs­we­ge erar­bei­ten“. Die­se kön­nen dann in der näch­sten Sit­zung des Jugend­kreis­tags wie­der zur Dis­kus­si­on gestellt werden.