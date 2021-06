Ein­la­dung zum Nach­ko­chen inter­es­san­ter und außer­ge­wöhn­li­cher Rezepte!

Wer ger­ne ein lecke­res Gericht mit fai­ren, regio­na­len und öko­lo­gisch pro­du­zier­ten Zuta­ten kochen möch­te, fin­det die­ses bestimmt im neu­en „Kli­ma-Koch­buch“ des Land­krei­ses Kulm­bach. Unter dem Titel FAIR-Coo­king – Tol­le Rezep­te aus regio­na­len und fai­ren Zuta­ten wur­de der Wunsch der FAIR TRA­DE Steue­rungs­grup­pe des Land­krei­ses Kulm­bach nach einem fort­schreib­ba­ren Koch­buch mit außer­ge­wöhn­li­chen Rezep­ten in die Rea­li­tät umgesetzt.

Die Idee zu die­sem Koch­buch ent­stand in den Koch­kur­sen, die die Spre­cher der Steue­rungs­grup­pe in Koope­ra­ti­on mit dem MUPÄZ und den Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchs­hof unter dem Titel „Mach Mit – koche Bio­Fair­Re­gio­nal“ initi­ier­ten. „Die­se Koch­kur­se waren sehr erfolg­reich, zahl­rei­che jun­ge wie älte­re Hob­by­kö­che aus dem gan­zen Land­kreis haben damals mit Begei­ste­rung teil­ge­nom­men“, erklärt Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Ingrid Flie­ger. „Kli­ma­schutz fängt in der Küche und am Koch­topf an, dar­über waren sich alle Betei­lig­ten schnell einig“, so Flie­ger weiter.

Coro­na stopp­te vor­erst die­se Koch­kur­se. Auf­grund der Pan­de­mie wur­de daher zur FAI­REN Woche 2020 ein Insta­gram-Pro­jekt mit dem Titel „FAIR Coo­king“ gestar­tet: Koche ein lecke­res Gericht dei­ner Wahl mit öko­lo­gisch pro­du­zier­ten, fai­ren und regio­na­len Lebens­mit­teln, foto­gra­fie­re das Gericht und tei­le es auf Instagram.

Die krea­ti­ven Rezep­te aus den Koch­kur­sen und aus dem Insta­gram-Pro­jekt wur­den gesam­melt und nun im „Kli­ma-Koch­buch“ ver­öf­fent­licht. Das Koch­buch ist ab sofort online unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​k​l​i​m​a​-​k​o​c​h​b​uch für jeden kosten­los ein­seh­bar (oder am Ende die­es Bei­trags als PDF her­un­ter­lad­bar). Der Land­kreis Kulm­bach dankt beson­ders Uschi Pra­witz, Bri­git­te Soziaghi, Ani­ta Sack, Elke Brehm, Bir­git u. Katha­ri­na Dist­ler sowie allen wei­te­ren Betei­lig­ten für die viel­fäl­ti­gen Rezep­te und für ihr gro­ßes Engagement.

Histo­rie FAIR TRA­DE – Bio­Fair­Re­gio Kam­pa­gne des Land­krei­ses Kulmbach

Der Land­kreis Kulm­bach wur­de im Sep­tem­ber 2019 als FAIR TRA­DE Land­kreis aus­ge­zeich­net. Die loka­le Steue­rungs­grup­pe des Land­krei­ses Kulm­bach, der FAIR-EIN e.V. Kulm­bach, der Welt­la­den und vie­le ehren­amt­li­che Hel­fer haben mit ver­schie­de­nen Pro­jek­ten zu die­sem Erfolg bei­getra­gen – noch­mals unse­ren herz­lich­sten Dank dafür!

Die Kam­pa­gne „Bio­Fair­Re­gio – kau­fe regio­na­le, fai­re und öko­lo­gisch pro­du­zier­te Pro­duk­te“ initi­ier­te die loka­le Steue­rungs­grup­pe des Land­krei­ses Kulm­bach im Rah­men der erfolg­rei­chen FAIR TRADE-Zertifizierung.

Anre­gun­gen und wei­te­re Rezep­te nimmt das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kulm­bach ger­ne unter der E‑Mail: flieger.​ingrid@​landkreis-​kulmbach.​de entgegen.

Zum Her­un­ter­la­den: Kli­ma-Koch­buch des Land­krei­ses Kulm­bach (PDF, 10MB)