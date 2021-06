Der Inzi­denz­wert der Stadt Coburg liegt der­zeit weit unter der kri­ti­schen Mar­ke von 100. Des­we­gen konn­te am Mon­tag end­lich das Haus am See (das Bür­ger­zen­trum im Cobur­ger Stadt­teil Wüsten­ahorn) wie­der öff­nen. Mit einer Aus­wahl an Kuchen, Kaf­fee und kal­ten Geträn­ken lässt sich der Pan­ora­ma­blick über den Wolf­gang­see noch bes­ser genie­ßen. War­me Gerich­te gibt es beim Mit­tags­tisch am Mitt­woch. Eine Liste mit der Aus­wahl an Gerich­ten hängt im Haus am See aus.

Auch alle ande­ren Ange­bo­te des Bür­ger­hau­ses am See star­ten nun wie­der. Bei einer Inzi­denz von unter 100 zum Bei­spiel die Bil­dungs­an­ge­bo­te wie Gedächt­nis­trai­ning, ab 13. Juli jeden 2. Diens­tag von 14.30 bis 15.30 Uhr, Bera­tung für Men­schen mit Hör­pro­ble­men, jeden ersten Mon­tag im Monat von 16.30 bis 17.30 Uhr, ehren­amt­li­che Rechts­be­ra­tung nach ter­min­li­cher Vereinbarung.

Auch Sport­an­ge­bo­te dür­fen inzwi­schen wie­der statt­fin­den. Neu im Pro­gramm ist in die­sem Bereich das Kugel­spiel Boule, immer frei­tags von 10 bis 11 Uhr. Kei­ne Anmel­dung nötig, ent­fällt bei Regen.

Auch neu sind die Ange­bo­te des TV1848 Coburg: Für Fort­ge­schrit­te­ne fin­det vom 8. Juli bis 9. Sep­tem­ber Nor­dic Wal­king statt, acht Mal, immer don­ners­tags von 19 bis 20 Uhr. Vom 12. bis 19. August ist Som­mer­pau­se. Die Kosten für den gesam­ten Kurs betra­gen 20 Euro. Bit­te im Haus am See anmel­den und die Kurs­ge­bühr bar bezah­len. Zum Kurs bit­te eige­ne Stöcke mitbringen.

Der Nor­dic Wal­king Kurs für Fort­ge­schrit­te­ne rich­tet sich an bereits geüb­te Sport­ler, die ein sport­lich-dyna­mi­sches Tem­po in der Natur mögen. Nach einem kur­zen Auf­wär­men beginnt das Aus­dau­er­trai­ning mit flot­tem Wal­ken auf wei­chen Wald- und Feld­we­gen rund um das Bür­ger­haus am Wolf­gang­see in Wüsten­ahorn. Für die opti­ma­le Stei­ge­rung von Lei­stungs­fä­hig­keit und Vita­li­tät wird das Trai­ning durch eini­ge Kräf­ti­gungs- und Mobi­li­täts­übun­gen auf der Strecke ergänzt.

Ein wei­te­rer neu­er Kurs ist Bewe­gung und Sport am Wolf­gang­see: Sie­ben Mal, am Mitt­woch von 10.30 bis 11.30 Uhr, vom 7. Juli bis 18. August. Die Kosten für den Kurs betra­gen ins­ge­samt 17,50 Euro. Bit­te im Haus am See anmel­den und Kurs­ge­bühr bar bezahlen.

Bewe­gung und Sport am Wolf­gang­see rich­tet sich an alle, die sich wie­der sport­lich betä­ti­gen wol­len. Das Trai­ning besteht aus einem Lauf um See und Übun­gen mit dem eige­nen Kör­per­ge­wicht. Es Die Übun­gen wer­den indi­vi­du­ell dem Sport­ni­veau der ein­zel­nen Teilnehmer*innen angepasst.

Lan­ge war es ruhig im Haus am See, aber in den kom­men­den Tagen und Wochen füllt es sich hof­fent­lich wie­der mit Leben. Die Mitarbeiter*innen freu­en sich schon auf Besuch. Infos zu allen Ange­bo­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561/892580.