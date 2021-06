Für Kin­der ab sechs Jah­ren bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main unter Lei­tung von Elfrie­de Dau­er einen Mal­kurs an. Am 29. Juni 2021 kön­nen die Kin­der mit Pastell­krei­de die Bie­nen­nah­rung „Phace­lia“ auf schwar­zem Papier fest­ge­hal­ten. Der ein­ein­halb­stün­di­ge Kurs fin­det am 29. Juni 2021 um 15 Uhr in der Umwelt­sta­ti­on statt. Anmel­dun­gen sind per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575/921455 mög­lich. Die Gebühr beträgt fünf Euro.