LICH­TEN­FELS (07.06.2021). Land unter, Kel­ler voll und Stra­ßen über­flu­tet – der Stark­re­gen hat am ver­gan­ge­nen Sonn­tag in vie­len Orten im Land­kreis zu Über­flu­tun­gen und Über­schwem­mun­gen gesorgt. „Dass die Ein­satz­kräf­te die Stark­wet­ter­si­tua­ti­on so schnell in den Griff bekom­men haben, ist eine groß­ar­ti­ge logi­sti­sche Lei­stung“, stellt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner her­aus. Er sagt allen Ein­satz­kräf­ten, die noch bis zum Mon­tag­mor­gen im Ein­satz waren, ein herz­li­ches Dan­ke­schön. Nur durch ihr schnel­les, enga­gier­tes und effek­ti­ves Han­deln habe Schlim­me­res ver­hin­dert wer­den können.

Die Koor­di­na­ti­on der Ein­sät­ze sei her­vor­ra­gend gewe­sen und nicht zuletzt auch ein Ver­dienst der Dis­po­grup­pe Stark­wet­ter, lobt der Land­rat. Das Ein­satz­kon­zept „Stark­wet­ter“ der Kreis­brand­in­spek­ti­on Lich­ten­fels habe sich dabei ein wei­te­res Mal bewährt, unter­streicht Chri­sti­an Meiß­ner. Die rund 400 Ein­satz­kräf­te konn­ten dank des fünf­stu­fi­gen Alar­mie­rungs­kon­zepts umge­hend und punkt­ge­nau an den rund 100 Ein­satz­stel­len Hil­fe leisten.

Da es bei Stark­wet­ter­ein­sät­zen inner­halb kür­ze­ster Zeit eine Viel­zahl von Ein­satz­stel­len an ver­schie­de­nen Orten und mit unter­schied­li­chen Gefah­ren­la­gen gebe, stel­len sie für die Ein­satz­lei­tung und Ein­satz­kräf­te eine beson­de­re Her­aus­for­de­rung dar. Des­we­gen setzt die Bewäl­ti­gung die­ser Ein­satz­la­gen setzt eine gute Pla­nung, eine struk­tu­rier­te Orga­ni­sa­ti­on der Ein­satz­füh­rung sowie eine ent­spre­chen­de Aus­bil­dung aller Betei­lig­ten vor­aus. Das Kon­zept und die Füh­rungs­struk­tur der Dis­po-Grup­pe Stark­wet­ter regeln die Koor­di­na­ti­on sol­cher Ein­sät­ze minu­ti­ös genau, sodass bin­nen kur­zer Zeit eine effek­ti­ve Abar­bei­tung der Ein­satz­si­tua­tio­nen erfol­gen kann.

Bei Alar­mie­rung rich­tet sich die ört­li­che Ein­satz­lei­tung (ÖEL) vom Ein­satz­lei­ter defi­nier­ten festen Gebäu­de ein. Von dort wer­den die Ein­satz­ab­schnit­te gebil­det. Am Sonn­tag rich­te­te wur­de die ÖEL am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Lich­ten­fels unter Füh­rung von Kreis­brand­rat Timm Vog­ler ein­ge­rich­tet. Die­se über­nahm die Koor­di­na­ti­on der wei­te­ren Ein­sät­ze. Die Zusam­men­ar­beit zwi­schen allen betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen sowie der Inte­grier­ten Leit­stel­le funk­tio­nier­te her­vor­ra­gend. „Das war eine groß­ar­ti­ge Lei­stung!“, so der Landrat.