Bam­berg: „1wegfrei bis 2023“ – Mobi­li­täts­se­nat beschließt Maß­nah­men gegen Ein­weg­ver­packun­gen

Bam­berg will den Pla­stik­müll in der Stadt dra­stisch redu­zie­ren. Der Mobi­li­täts­se­nat sprach sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 9. Februar…