Bay­reuth. In einem Geschäfts­ord­nungs­an­trag for­dert die BG-Frak­ti­on Bay­reu­ther Gemein­schaft die Nach­ho­lung der in den Schul­jah­ren 2019/2020 und 2020/2021 aus­ge­fal­le­nen Schwimm­stun­den in den Grund­schu­len. Bei rund 450 ABC-Schüt­zen pro Schul­jahr hät­ten in Sum­me rund 900 Bay­reu­ther Grund­schü­ler aus zwei Jahr­gän­gen kei­nen gere­gel­ten Schwimm­kurs im Stun­den­plan ange­bo­ten bekom­men, so die Ver­ant­wort­li­chen der Bay­reu­ther Gemein­schaft. Die Stadt sol­le dem­nach sich um die Zur­ver­fü­gung­stel­lung von Schwimm­un­ter­richts­zei­ten küm­mern, so die Antragsteller.

Den aus­führ­li­chen Antrag an den Bay­reu­ther Ober­bür­ger­mei­ster fin­den Sie hier:

2021–05-26-BG-Anfrage-Schwimmunterricht nach­ho­len