In knapp zwei Wochen ist es soweit, dann kehrt der Fuß­ball zurück ins Fuchs-Park-Sta­di­on: Am Sams­tag, 19. Juni, erwar­tet Bay­ern­li­gist FC Ein­tracht Bam­berg im Vier­tel­fi­na­le des Toto-Pokals den Regio­nal­li­gi­sten FV Iller­tis­sen. Spiel­be­ginn ist um 13:30 Uhr. Nach aktu­el­lem Stand kön­nen 500 Zuschau­er live vor Ort dabei sein. Der Kar­ten­vor­ver­kauf für das Duell gegen den Viert­li­gi­sten beginnt am Diens­tag, 8. Juni, um 9:00 Uhr. Zu kau­fen sind die Tickets an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len in Bam­berg wie zum Bei­spiel beim Kar­ten­ki­osk an der BRO­SE-Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße 15) oder dem BVD Kar­ten­ser­vice (Lan­ge Stra­ße 39/41). Online kön­nen Kar­ten über den Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg erwor­ben wer­den unter www​.fce2010​.de – Rubrik „Ticket­shop“ – oder über den Direkt­link https://​fce2010​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts