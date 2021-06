Her­zo­gen­au­rach. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sonn­tags konn­ten zwei Zeu­gen beob­ach­ten, wie zwei jugend­li­che unbe­kann­te Täter sich am Fuss­ball im Kreis­ver­kehr am Olym­pia­ring zu schaf­fen mach­ten. Die Van­da­len tra­ten mehr­fach gegen den Deko­ra­ti­ons­ball, die­ser fiel dar­auf­hin von sei­ner Hal­te­rung. Auch bra­chen diver­se Tei­le der Pla­stik­ver­klei­dung. Die ver­stän­di­gen Ein­satz­kräf­te nah­men die Ver­fol­gung der Täter auf, jedoch gelang die­sen im angren­zen­den Wohn­ge­biet die Flucht.