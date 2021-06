Auf­grund der sehr nied­ri­gen Coro­nain­zi­den­zen dür­fen Exkur­sio­nen im Frei­en wie­der statt­fin­den. Die Orts­grup­pe Forch­heim des Bund Natur­schutz lädt zu einer Vogel­stim­men­wan­de­rung am

Sams­tag, 12.06.21, in die Büg ein. Treff­punkt ist um 17:00 Uh am Pend­ler­park­platz in der Nähe des Tier­heims Forch­heim. Die Exkur­si­on wird von Her­bert Lüt­tich gelei­tet und dau­ert ca. 2,5 Stun­den. Es wird gebe­ten, kei­ne roten oder gel­ben Jacken zu tra­gen. Außer­dem wäre es vor­teil­haft, ein Fern­glas mit­zu­brin­gen. Es gel­ten die AHA-Regeln, bit­te sicher­heits­hal­ber auch einen Mund-Nasen-Schutz bereit hal­ten. Bei Dau­er­re­gen muss die Ver­an­stal­tung entfallen.