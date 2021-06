ERLAN­GEN. Zu einem Brand einer gro­ßen Kabel­trom­mel aus Holz kam es am gest­ri­gen Sams­tag­nach­mit­tag auf einer Bau­stel­le im Bereich des Riversideplatzes.

Nach einer Mit­tei­lung über ein grö­ße­res Feu­er im dor­ti­gen Bereich rück­ten die Erlan­ger Feu­er­wehr sowie die Erlan­ger Poli­zei an und fan­den tat­säch­lich eine gro­ße Kabel­trom­mel für Kup­fer­ka­bel im Voll­brand vor. Das Feu­er konn­te durch die Feu­er­wehr schnell gelöscht wer­den, ver­letzt wur­de nie­mand und

es bestand auch zu kei­nem Zeit­punkt eine Gefahr für Per­so­nen oder Gebäu­de. Der Sach­scha­den wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten wur­de die Poli­zei jedoch auf zwei straf­un­mün­di­ge Kin­der aus Erlan­gen, 12 und 13 Jah­re alt, auf­merk­sam. Bei­de gestan­den letzt­lich, die Trom­mel in Brand

gesetzt zu haben. Die bei­den wur­den ihren Eltern über­ge­ben, eine Bestra­fung erwar­tet sie auf­grund ihres Alters (unter 14 Jah­re) nicht. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.