BAM­BERG. Zwei bis­lang unbe­kann­te Män­ner grif­fen in den frü­hen Sonn­tag­mor­gen­stun­den einen 32-Jäh­ri­gen am Grü­nen Markt an und ver­letz­ten ihn. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen befand sich der 32-jäh­ri­ge Mann gegen 4.15 Uhr am Grü­nen Markt, in der Nähe des Durch­gangs zur „Leber­gas­se“, als er mit zwei jun­gen Frau­en ver­bal anein­an­der geriet. Dar­auf­hin kamen zwei bis­lang unbe­kann­te männ­li­che Per­so­nen auf ihn zu, wor­auf­hin einer der Män­ner ihm mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kehl­kopf schlug. Zudem wur­de der 32-Jäh­ri­ge gegen den Ober­kör­per getre­ten. Anschlie­ßend ergrif­fen die Unbe­kann­ten die Flucht und lie­ßen deren Opfer bewusst­los auf dem Boden lie­gend zurück. Nach­dem die Poli­zei ver­stän­digt wor­den war, fahn­de­ten meh­re­re Strei­fen­be­sat­zun­gen nach den Tätern, jedoch ergeb­nis­los. Der 32-Jäh­ri­ge muss­te sich anschlie­ßend in ärzt­li­che Behand­lung begeben.

Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, die den Über­griff beob­ach­tet haben oder Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.