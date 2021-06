19. Juni 2021, 13.30 Uhr, Fuchs-Park-Sta­di­on, der Lang­zeit­pro­gno­se zufol­ge bestes Fuß­ball­wet­ter um 18 Grad: Nach acht Mona­ten Coro­na-beding­ter Pau­se wird der Fuß­ball in Stadt und Land­kreis Bam­berg genau in die­sem Moment end­lich sein lang­ersehn­tes Come­back fei­ern. Und das gleich mit einem ech­ten Kra­cher: Im Vier­tel­fi­na­le des BFV-Toto-Pokals emp­fängt Bay­ern­li­gist FC Ein­tracht Bam­berg den FV Iller­tis­sen. Die Schwa­ben been­de­ten die Regio­nal­li­ga­sai­son auf Platz 12 und brin­gen ein Hauch von hoch­klas­si­gem Fuß­ball mit in den Bam­ber­ger Volkspark.

Beson­ders erfreu­lich ist es, dass der Re-Start in der Regi­on Pan­de­mie-bedingt nicht vor einer Gei­ster­ku­lis­se statt­fin­den muss. Nach der­zei­ti­gem Stand sind 500 Zuschau­er mit fest­ver­ge­be­nen Sitz­plät­zen erlaubt. Der Pokal­hit dürf­te also recht stim­mungs­voll wer­den, wenn die fuß­ball­hung­ri­gen FCE-Fans auf der Haupt­tri­bü­ne wie­der alles geben wer­den. Der Kar­ten­vor­ver­kauf star­tet im Lau­fe die­ser Woche und erfolgt neben den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len in Bam­berg auch online über den Ticket­shop des FC Ein­tracht Bam­berg. Die­sen erreicht man über die Web­site www​.fce2010​.de unter der Rubrik „Ticket­shop“. Ob die Kapa­zi­tät im Fuchs-Park noch erwei­tert wer­den kann und ob die Tages­kas­sen öff­nen, ent­schei­det sich kurzfristig.

Klar ist, dass der FC Ein­tracht Bam­berg als Außen­sei­ter in das Duell mit dem Regio­nal­li­gi­sten aus dem baye­ri­schen Schwa­ben­land gehen wird. Die Moti­va­ti­on, end­lich wie­der in einem Wett­kampf auf den Rasen zu gehen, ist bei der jun­gen Elf von Neu­trai­ner Juli­an Kol­beck aller­dings groß. Und der Ein­stand des 26-Jäh­ri­gen an der Sei­ten­li­nie wird nicht die ein­zi­ge Neue­rung in die­ser Par­tie blei­ben, auf die sich die Zuschau­er freu­en dür­fen: Auch wenn das Pokal­spiel dem Spiel­jahr 2020/2021 zuzu­ord­nen ist, besteht die Mög­lich­keit, dass Neu­zu­gän­ge, die am 19. Juni bereits über ein „Pri­vat­spiel­recht“ für die Dom­rei­ter ver­fü­gen, zum Ein­satz kom­men kön­nen. Vor­stands­vor­sit­zen­der Jörg Schmal­fuß: „Wir freu­en uns alle wahn­sin­nig, dass wir nach der mona­te­lan­gen Pau­se als eines der ersten Teams wie­der in den Wett­kampf­be­trieb ein­stei­gen kön­nen. Unse­re Mann­schaft ist seit Mit­te Mai im Trai­nings­be­trieb. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Pokal abso­lut ernst zu neh­men und hier einen Gro­ßen zu ärgern. Dass uns nun sogar 500 Zuschau­er dabei zuse­hen dür­fen, ist ein­fach sensationell.“