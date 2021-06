Ver­gleichs­wei­se glimpf­lich ende­te ein Ver­kehrs­un­fall am Nach­mit­tag des 05.06.2021 auf der B470 in Fahrt­rich­tung Forch­heim. Ein 21-Jäh­ri­ger kam mit sei­nem PKW auf Höhe Adels­dorf aus unbe­kann­ten Grün­den nach rechts von der Fahr­bahn ab. Der PKW fuhr an die Böschung einer Brücke und hob dadurch ab. Nach einem Flug von min­de­stens 30 Metern prall­te der PKW im angren­zen­den Feld auf und über­schlug sich dort mehr­fach. Der PKW kam auf dem Dach zum Lie­gen. Der 21-jäh­ri­ge Fah­rer konn­te sich noch selbst aus dem Fahr­zeug befrei­en und wur­de durch meh­re­re Erst­hel­fer betreut. Er muss­te mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in eine Erlan­ger Kli­nik gebracht wer­den. Am PKW ent­stand ein Total­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro. Die B470 muss­te zeit­wei­se ein­sei­tig durch die Feu­er­wehr gesperrt werden