Kulm­bach, 07.04.2021 (Stand 16.00 Uhr): Lei­der ist die Anzahl der im Zusam­men­hang mit einer Coro­na­vi­rus ste­hen­den Todes­fäl­le um einen wei­te­ren auf 102 Ver­stor­be­ne gestie­gen. Zudem wur­den heu­te 43 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 145 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit 202,61.

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 339 wei­te­re Testun­gen durchgeführt.

aktu­el­le Corona-Fälle 353 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 145 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 202,61 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 25 (0 | 9) in Qua­ran­tä­ne 673 Coro­na-Fäl­le insgesamt 3.438 (+ 43) Gene­se­ne 2.983 (+ 63) Ver­stor­be­ne 102 (+ 1)

Wie in der Pres­se­kon­fe­renz im Nach­gang zur jüng­sten Baye­ri­schen Kabi­netts­sit­zung von Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder ver­kün­det wur­de, kom­men wei­te­re Öff­nun­gen bzw. Modell­pro­jek­te der­zeit noch nicht in Fra­ge. „Ich hal­te die­se Ent­schei­dung unse­res Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten und des Mini­ster­rats für rich­tig“, erklärt Land­rat Klaus Peter Söll­ner. „Bei einer nach wie vor hohen Inzi­denz in wei­ten Tei­len Bay­erns und Ober­fran­kens ist kei­ne Zeit für Expe­ri­men­te. Auch die Umset­zung mög­li­cher Model­le in Rich­tung Öff­nung sind des­halb aktu­ell nicht auf der Tages­ord­nung, so Land­rat Söll­ner weiter.