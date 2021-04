Online-Kon­tak­te in Hei­men zum Stan­dard machen

Grü­ne wol­len, dass Senior*innen jeder­zeit die Mög­lich­keit haben, Online-Video-Gesprä­che mit Ange­hö­ri­gen zu führen

Nach dem Wil­len der Grü­nen sol­len die städ­ti­schen Senior*innenheime künf­tig so aus­ge­stat­tet sein, dass die Bewohner*innen ange­mes­se­ne Mög­lich­kei­ten haben, online Kon­takt zu ihren Ange­hö­ri­gen, Freund*innen und Bekann­ten auf­zu­neh­men. „Wir haben in der Coro­na-Pan­de­mie gese­hen, dass das teil­wei­se die ein­zi­ge Mög­lich­keit für direk­te Begeg­nun­gen war. Des­halb ist es unbe­dingt erfor­der­lich, dass die Hei­me ent­spre­chend aus­ge­stat­tet sind“, sagt Chri­sti­an Hader, Ver­tre­ter von Grü­nes Bam­berg im Stif­tungs­rat der Sozialstiftung.

Die Grü­nen bean­tra­gen des­halb, dass alle Hei­me mit aus­rei­chend W‑Lan aus­ge­stat­tet wer­den und dass Leih­ge­rä­te ange­schafft wer­den, die von den Heimbewohner*innen für Online-Video-Gesprä­che genutzt wer­den kön­nen. Außer­dem soll sowohl das Per­so­nal als auch inter­es­sier­te Senior*innen dar­in geschult wer­den, die digi­ta­len Ange­bo­te selbst zu nut­zen bzw. ande­ren dabei zu hel­fen. „Auch Senior*innen kön­nen sich gegen­sei­tig unter­stüt­zen“, meint die pfle­ge­po­li­ti­sche Grü­nen-Spre­che­rin Ulri­ke Sän­ger. „Wich­tig ist, dass schnell eine Basis geschaf­fen wird, denn die Pan­de­mie ist noch nicht vor­bei und eine wei­te­re kann kom­men.“ Außer­dem sieht sie wei­te­re Vor­tei­le: „Online-Kon­takt­mög­lich­kei­ten kön­nen auch Bezie­hun­gen zu Ver­wand­ten und Freund*innen auf­recht erhal­ten, die wei­ter weg woh­nen und nicht so leicht zu Besuch kom­men können.“

Da der Bedarf nicht nur in den städ­ti­schen Hei­men, son­dern auch in denen von Wohl­fahrts­ver­bän­den oder von pri­va­ten Trä­gern besteht, soll auf Vor­schlag von Hader und Sän­ger das The­ma bei der näch­sten Trä­ger­kon­fe­renz Raum fin­den: „Die Hei­me der Stadt kön­nen Vor­bild sein und eine Ent­wick­lung ansto­ßen, und ein Erfah­rungs­aus­tausch unter den Hei­men ist für alle nütz­lich“, so die bei­den grü­nen Stadtratsmitglieder.