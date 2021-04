Die Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung der Stadt Bay­reuth für Ver­ei­ne, die sich beim Auf­bau wei­te­rer Coro­na-Test­sta­tio­nen ein­brin­gen wol­len, muss ver­scho­ben wer­den. Sie war für Don­ners­tag, 8. April, um 17 Uhr, in der Schloss­ga­le­rie vor­ge­se­hen. Bekannt­lich hat sich die Stadt Bay­reuth bei der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung als Modell­re­gi­on für alter­na­ti­ve Öff­nungs­stra­te­gien in der Coro­na-Pan­de­mie bewor­ben. Dabei spielt ein Aus­bau der Test­ka­pa­zi­tä­ten vor Ort eine wich­ti­ge Rol­le. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger hat­te daher an Bay­reuths Ver­eins appel­liert bei die­ser Auf­ga­ben­stel­lung mit­zu­hel­fen und dadurch wei­te­re Test­sta­tio­nen im Stadt­ge­biet zu ermög­li­chen. Die Staats­re­gie­rung hat die Ent­schei­dung über den Zuschlag für acht Modell­re­gi­on aktu­ell jedoch um zwei Wochen ver­scho­ben. Daher muss auch die geplan­te Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung in der Schloss­ga­le­rie ver­scho­ben wer­den. Die Stadt bedankt sich bei den inter­es­sier­ten Ver­eins­ver­tre­tern und wird die­se wie­der kon­tak­tie­ren, sobald neue Ein­zel­hei­ten zur Ver­ga­be bekannt sind.