Jugend­li­che für die Ver­eins­ar­beit gewinnen

Das FSSJ bie­tet Ver­ei­nen die Chan­ce, Jugend­li­che bei sich einzubinden

Bei einem Frei­wil­li­gen sozia­len Schul­jahr (FSSJ) lei­sten Jugend­li­che ab 14 Jah­ren 80 Stun­den ehren­amt­li­che Arbeit in einem Verein/​einer Ein­rich­tung ihrer Wahl. Dabei schnup­pern sie „hin­ter den Kulis­sen“, erfah­ren am eige­nen Leib, dass es Arbeit macht, wenn ein Ver­ein rund lau­fen soll und sam­meln zugleich posi­ti­ve Erfah­run­gen im frei­wil­li­gen Engagement.

Für die Ein­satz­stel­len ist dies eine Chan­ce, Jugend­li­chen einen Ein­blick in ihre Arbeit zu bie­ten und viel­leicht sogar lang­fri­stig zu bin­den. Denn im FSSJ ler­nen bei­spiel­wei­se jun­ge Fußballspieler_​innen und Chorsänger_​innen, dass das Training/​die Pro­be nur funk­tio­niert, weil dies jemand vor- und nach­be­rei­tet. Oder dass ein Ver­eins­fest nicht erst beginnt, wenn die Würst­chen gebra­ten sind.

Sie wer­den von „Konsument_​innen“ zu „Mitmacher_​innen“ und erle­ben, dass ihr Ein­satz für ande­re wert­voll und wich­tig ist!

Das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek bie­tet das FSSJ bereits seit 2006 an. Im Jahr 2019 nah­men rund 250 Schüler_​innen teil und enga­gier­ten sich in rund 120 Ein­satz­stel­len. Haben auch Sie Inter­es­se dar­an, dass Ihr Verein/​Ihre Orga­ni­sa­ti­on Ein­satz­stel­le im FSSJ wird? Dann neh­men Sie unver­bind­lich teil am „Info- und Aus­tausch­tref­fen der Ein­satz­stel­len im FSSJ Bamberg“:

An die­sem Abend erfah­re­nen Sie

grund­sätz­li­ches über das FSSJ

wie Ihr Ver­ein Ein­satz­stel­le wird und was dies an Auf­ga­ben umfasst,

haben die Mög­lich­keit, sich mit bereits akti­ven Ein­satz­stel­len auszutauschen.

Info

Ter­min: Do., 06.05.2021, 18:30 Uhr

Ort: online über das Pro­gramm „Eco­se­ro“

Mode­ra­to­ren: Micha­el Schmitt und Rochus Münzel

Anmel­dung erfor­der­lich bis 04.05.2021 bei Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek Tel. 0951–8604 146, vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de

Nach der Anmel­dung erhal­ten Sie die Zugangs­da­ten; ger­ne unter­stüt­zen wir Sie bei der Ein­rich­tung des Onlinezugangs.

Die Teil­nah­me ist kostenlos!

Die­se Ver­an­stal­tung ist Teil der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“. In die­ser bie­tet das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek ehren­amt­lich enga­gier­ten Bürger_​innen die Mög­lich­keit, sich kosten­los fort­zu­bil­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Fort­bil­dun­gen „rund ums The­ma Ehren­amt“ fin­den Sie unter www​.cari​thek​.de. Wenn Sie regel­mä­ßig per E‑Mail dar­über infor­miert wer­den möch­ten, sen­den Sie bit­te eine E‑Mail an vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de mit dem Betreff „Bit­te in den Ver­tei­ler Ver­eins­fo­rum aufnehmen“.