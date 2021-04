Die Was­ser­ver­sor­gung des Orts­teils Eschlipp soll erst­mals einen Anschluss an die zen­tra­le Eber­mann­städ­ter Was­ser­ver­sor­gung erhal­ten. Die Arbei­ten zur Ver­le­gung der Was­ser­lei­tung von Nie­der­mirsberg nach Eschlipp sind in vol­lem Gan­ge. Da Eschlipp höher liegt, muss das Was­ser von Nie­der­mirsberg aus hoch­ge­pumpt wer­den. Das knapp 28 Ton­nen schwe­re Pump­werk wur­de als Fer­tig­teil ange­lie­fert und an sei­nen Bestim­mungs­ort gehoben.